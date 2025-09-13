به گزارش خبرنگار مهر، حمید غیاثی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، تنها حدود ۲۰ درصد از برنامه‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی شهرستان فراهان محقق شده است.

وی افزود: در بخش کشاورزی، از ۱۲ پروژه هدف‌گذاری شده، ۳ پروژه تکمیل و ۸ پروژه در حال اجراست و چهار پروژه دیگر در انتظار واریز هستند.

غیاثی تصریح کرد: در بخش انرژی و انشعابات برق، از ۶۵۰ کیلووات ظرفیت هدف‌گذاری شده، ۵۱۰ کیلووات در حال اجرا است.

وی ادامه داد: همچنین از ۵۰ کیلووات هدف‌گذاری شده برای ادارات، تنها دو پروژه کامل شده است و در بخش انشعابات ۲۵۰ مورد هدف، ۵۱ مورد حمایتی انجام شده است.

فرماندار فراهان با تأکید بر ضرورت پیگیری موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری گفت: با همکاری دستگاه‌ها و تسهیل امور، تلاش می‌کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام به سرعت تکمیل شوند و عملکرد بخش خصوصی نیز به سطح مورد انتظار برسد.