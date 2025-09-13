بازداشت یک شهردار و ۴۷ مقام مخالف اردوغان در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وستنیک، مقامات ترکیه امروز شنبه شهردار یکی از مناطق استانبول را به همراه ۴۷ مقام دیگر به اتهام فساد بازداشت کردند.

پیش از این، دادستانی ترکیه دستور بازداشت ۴۸ مظنون از جمله شهردار منطقه بایرام پاشا در استانبول که تحت کنترل مخالفان دولت اردوغان است را صادر کرده بود.

دفتر دادستانی کل استانبول این بازداشت‌ها را در ارتباط با تحقیقات مربوط به اخاذی، رشوه، کلاهبرداری و تقلب در مناقصه توسط شهرداری بایرام پاشا استانبول صادر کرد.

در ماه‌های اخیر بیش از ۱۲ مقام شهرداری، از جمله اکرم امام‌اوغلو شهردار استانبول که از رقبای اردوغان به شمار می آیند، با اتهامات مشابهی دستگیر شده‌اند.