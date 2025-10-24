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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

تفهیم اتهام جاسوسی علیه «امام اوغلو» مخالف سیاسی اردوغان

تفهیم اتهام جاسوسی علیه «امام اوغلو» مخالف سیاسی اردوغان

دفتر دادستانی وابسته به دولت ترکیه اتهامات جدید از جمله جاسوسی برای اکرم داود اوغلو از مخالفان دولت رجب طیب اردوغان به وی تفهیم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری راشا تودی، دفتر دادستانی استانبول از آغاز تحقیقات جدیدی علیه اکرم امام اوغلو، شهردار سابق استانبول خبر داد که در خصوص برخی اتهامات جدید از جمله «جاسوسی» مطرح شده است.

بر اساس گزارش دادستانی استانبول، تحقیقات جدید بر «ارتباطات امام اوغلو با نهادهای اطلاعاتی خارجی» و همچنین «ماهیت استراتژیک کمپین انتخاباتی» او متمرکز بوده و برخی از فعالیت‌های او را در چارچوب جاسوسی به نفع کشورهای خارجی بررسی می‌کند.

بر اساس بیانیه دادستان کل، محتواهای دیجیتالی کشف شده در طول تحقیقات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشخص شده است که حاوی تصاویری از گذرنامه‌های افرادی است که ادعا می‌شود با امام‌اوغلو و شهروندان خارجی مرتبط هستند.

این بیانیه می‌افزاید که اطلاعات مذکور از طریق برنامه‌های ارتباطی رمزگذاری شده مبادله می‌شده است و بازرسان آن را فعالیت جاسوسی تلقی کرده‌اند.

کد مطلب 6632935

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    نظرات

    • یک ناشناس IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      این ادامه ی کودتای سیاسی اردوغان درترکیه است.

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