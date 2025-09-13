آزادگان برگ زرین تاریخ ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنزاده بعدازظهر شنبه در مراسم تجلیل از کارکنان آزاده این دانشگاه اظهار کرد: آزادگان با ایمان و اراده، سختترین روزها را پشت سر گذاشتند و مایه افتخار و برگ زرین تاریخ ایران هستند.
وی افزود: برای ما افتخار بزرگی است که دو نفر از آزادگان جزو همکاران دانشگاه محقق اردبیلیاند و امیدواریم برای اعتلای وطنی که آزادگان جوانی خود را فدا کردند تا سربلند و مستقل بماند، تلاش کنیم.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام محمدرضا مصلحنیا مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز با بیان اینکه باید قدردان تلاش ایثارگران باشیم، گفت: آزادگان ۴۰ سال پیش با فداکاری و از جان گذشتگی، اجازه ندادند کشور به دست دشمنان بیفتد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان از کارکنان آزاده دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شد.
