۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی؛

آزادگان برگ زرین تاریخ ایران هستند

اردبیل - رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: آزادگان نماد صبر و استقامت ملت ایران‌اند و هر روز از زندگی آنان برگ زرینی به تاریخ عزت و شرف کشور می‌افزاید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن‌زاده بعدازظهر شنبه در مراسم تجلیل از کارکنان آزاده این دانشگاه اظهار کرد: آزادگان با ایمان و اراده، سخت‌ترین روزها را پشت سر گذاشتند و مایه افتخار و برگ زرین تاریخ ایران هستند.
وی افزود: برای ما افتخار بزرگی است که دو نفر از آزادگان جزو همکاران دانشگاه محقق اردبیلی‌اند و امیدواریم برای اعتلای وطنی که آزادگان جوانی خود را فدا کردند تا سربلند و مستقل بماند، تلاش کنیم.
در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام محمدرضا مصلح‌نیا مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز با بیان اینکه باید قدردان تلاش ایثارگران باشیم، گفت: آزادگان ۴۰ سال پیش با فداکاری و از جان گذشتگی، اجازه ندادند کشور به دست دشمنان بیفتد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان از کارکنان آزاده دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شد.
