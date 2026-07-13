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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

یک سرکرده و ۶ عضو گروهک الشباب در سومالی کشته شدند

یک سرکرده و ۶ عضو گروهک الشباب در سومالی کشته شدند

وزارت دفاع سومالی اعلام کرد که در عملیات ارتش این کشور در منطقه شبیلی سفلی، یک سرکرده و ۶ عضو گروهک تروریستی الشباب کشته و مواضع این گروهک نیز منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع سومالی اعلام کرد که در عملیات ارتش این کشور در منطقه شبیلی سفلی، یکی از سرکردگان گروهک تروریستی الشباب به همراه ۶ عضو این گروهک کشته و مواضع آنها منهدم شد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این عملیات نقطه‌ای را هدف قرار داد که اعضای الشباب در آن تجمع کرده و در حال تدارک حمله بودند.

همچنین تأکید شده است که عملیات علیه سرکردگان، نیروها و زیرساخت‌های این گروه در سراسر کشور تا برقراری کامل امنیت ملی ادامه خواهد یافت.

گروهک تروریستی الشباب از سال ۲۰۰۶ حملات خود علیه دولت سومالی و نیروهای حافظ صلح بین‌المللی را ادامه داده و از سال ۲۰۲۲ نیز ارتش سومالی با حمایت شرکای بین‌المللی عملیات گسترده‌ای را علیه این گروهک در مناطق مرکزی و جنوبی کشور آغاز کرده است.

کد مطلب 6887040

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