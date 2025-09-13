  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

طنین وحدت و عطر نبوی در قروه؛ جشن شکوفه‌های محمدی برگزار شد

طنین وحدت و عطر نبوی در قروه؛ جشن شکوفه‌های محمدی برگزار شد

سنندج- جشن شکوفه‌های محمدی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت با حضور پرشور کودکان و نوجوانان در قروه برگزار شد، جشنی که با نوای محمدی، پیام همدلی و انسجام را به گوش دلها رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، در فضایی آکنده از نور و سرور، به مناسبت میلاد با سعادت آخرین فرستاده الهی، حضرت محمد مصطفی (ص)، عصر شنبه کودکان و نوجوانان قروه‌ای در مراسمی پرشور گرد هم آمدند تا میلاد رسول مهربانی را گرامی بدارند.

«جشن شکوفه‌های محمدی» عنوان برنامه‌ای بود که با محوریت نسل نوپای انقلاب و با هدف ترویج فرهنگ نبوی، در یکی از سالن‌های فرهنگی شهرستان قروه برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از خانواده‌ها، مسئولان فرهنگی، و چهره‌های مذهبی منطقه، رنگ و بوی خاصی به خود گرفت.

طنین وحدت و عطر نبوی در قروه؛ جشن شکوفه‌های محمدی برگزار شد

در بخش اصلی این جشن، حجت‌الاسلام مهدی دهقانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه، در سخنانی به تبیین جایگاه رفیع رسالت پیامبر اسلام (ص) پرداخت و گفت: اسلام ناب محمدی، راهی روشن برای تحقق وحدت، انسجام و عدالت در جامعه اسلامی است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به این مسیر اصیل هستیم.

وی با تأکید بر لزوم تقویت همبستگی اجتماعی در شهرستان، افزود: پیامبر اکرم (ص) نماد رأفت، عقلانیت و همزیستی مسالمت‌آمیز است و اگر امروز جوامع اسلامی به آموزه‌های ایشان تمسک جویند، بسیاری از چالش‌ها و اختلاف‌ها مرتفع خواهد شد.

طنین وحدت و عطر نبوی در قروه؛ جشن شکوفه‌های محمدی برگزار شد

حجت‌الاسلام دهقانی همچنین به اهمیت نقش کودکان و نوجوانان در آینده فرهنگی جامعه اشاره کرد و بر لزوم پرورش نسل محمدی در سایه تعلیم و تربیت اسلامی تأکید کرد.

جشن میلاد پیامبر اعظم (ص) در قروه، تنها یک آئین مذهبی نبود؛ بلکه تجلی همدلی، تجدید پیمان با ارزش‌های نبوی و نمادی از وحدت مردم این دیار بود.

در روزی که عطر محمدی فضا را پر کرده بود، کودکان با لبخندهایشان، پیام‌آور امید و پویایی برای آینده‌ای روشن شدند.

کد خبر 6588313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها