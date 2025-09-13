به گزارش خبرنگار مهر، در فضایی آکنده از نور و سرور، به مناسبت میلاد با سعادت آخرین فرستاده الهی، حضرت محمد مصطفی (ص)، عصر شنبه کودکان و نوجوانان قروه‌ای در مراسمی پرشور گرد هم آمدند تا میلاد رسول مهربانی را گرامی بدارند.

«جشن شکوفه‌های محمدی» عنوان برنامه‌ای بود که با محوریت نسل نوپای انقلاب و با هدف ترویج فرهنگ نبوی، در یکی از سالن‌های فرهنگی شهرستان قروه برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از خانواده‌ها، مسئولان فرهنگی، و چهره‌های مذهبی منطقه، رنگ و بوی خاصی به خود گرفت.

در بخش اصلی این جشن، حجت‌الاسلام مهدی دهقانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه، در سخنانی به تبیین جایگاه رفیع رسالت پیامبر اسلام (ص) پرداخت و گفت: اسلام ناب محمدی، راهی روشن برای تحقق وحدت، انسجام و عدالت در جامعه اسلامی است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به این مسیر اصیل هستیم.

وی با تأکید بر لزوم تقویت همبستگی اجتماعی در شهرستان، افزود: پیامبر اکرم (ص) نماد رأفت، عقلانیت و همزیستی مسالمت‌آمیز است و اگر امروز جوامع اسلامی به آموزه‌های ایشان تمسک جویند، بسیاری از چالش‌ها و اختلاف‌ها مرتفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام دهقانی همچنین به اهمیت نقش کودکان و نوجوانان در آینده فرهنگی جامعه اشاره کرد و بر لزوم پرورش نسل محمدی در سایه تعلیم و تربیت اسلامی تأکید کرد.

جشن میلاد پیامبر اعظم (ص) در قروه، تنها یک آئین مذهبی نبود؛ بلکه تجلی همدلی، تجدید پیمان با ارزش‌های نبوی و نمادی از وحدت مردم این دیار بود.

در روزی که عطر محمدی فضا را پر کرده بود، کودکان با لبخندهایشان، پیام‌آور امید و پویایی برای آینده‌ای روشن شدند.