  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۴:۲۵

خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است

خانواده‌های اسرای اسرائیلی اعلام کردند که حمله ناموفق رژیم صهیونیستی به رهبران حماس در قطر، نشان داد که تنها مانع در مسیر بازگشت اسرا و پایان جنگ غزه، شخص نتانیاهو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی به نقل از رسانه‌های عبری اعلام کرد که در بیانیه «سازمان خانواده‌های اسرا» آمده است: نتانیاهو با ادعای این‌که رهبران حماس در قطر مانع هرگونه توافق می‌شوند، بهانه‌ای تازه برای عدم بازگرداندن اسرا مطرح کرده است.

این خانواده‌ها تأکید کردند: به‌طور قطع، ثابت شده که تنها مانع بازگشت ۴۸ اسیر اسرائیلی و پایان جنگ نتانیاهو است.

بر اساس برآورد تل‌آویو، از این تعداد، ۲۰ نفر زنده هستند و در مقابل، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تحت شکنجه، گرسنگی و محرومیت‌های درمانی به‌سر می‌برند که بسیاری از آنان جان خود را از دست داده‌اند.

خانواده‌های اسرای اسرائیلی همچنین یادآور شدند که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز پیش‌تر تأکید کرده بود: هر بار که به توافقی برای آزادی اسرا نزدیک می‌شویم، نتانیاهو مانعی ایجاد می‌کند.

این خانواده‌ها به همراه مخالفان سیاسی رژیم صهیونیستی، بر این باورند که نتانیاهو با کارشکنی در مسیر آتش‌بس، جنگ در غزه را برای منافع سیاسی خود ادامه می‌دهد و بقای خود در قدرت را در سایه فشار جناح راست افراطی کابینه‌اش دنبال می‌کند.

