پاکستان: غزه با قحطی روبرو است؛ اسرائیل بایدتحت فشار قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد به الجزیره اعلام کرد: همانطور که قبلاً تأکید کرده‌ایم، پاکستان حمله اسرائیل به دوحه را به شدت محکوم کرده و از حاکمیت کشور قطر حمایت می‌کند. آنچه اسرائیل در غزه انجام می‌دهد، یک جنگ غیرقانونی است و شورای امنیت از اقدام برای دستیابی به آتش‌بس منع شده است.

این مقام پاکستانی در این خصوص ادامه داد: اسرائیل مذاکره‌کنندگان (در دوحه) را هدف قرار داده و تلاش‌های میانجی گران را محدود کرده است. تل آویو رفتارهای غیرمسئولانه‌ای دارد و باید برای پایان دادن به جنگ در غزه تحت فشار قرار گیرد. غزه با قحطی روبرو است و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این وضعیت ادامه یابد. شورای امنیت باید اقدام کند.

اسلام آباد اضافه کرد: اسرائیل دهه‌هاست که قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرده و به قوانین بین‌المللی بشردوستانه احترام نمی‌گذارد. اسرائیل منزوی شده است. دستیابی به یک راه حل عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین ضروری است.