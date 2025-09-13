به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد شیاع السودانی»، نخستوزیر عراق در گفتوگو با شبکه الجزیره، حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به قطر را «رخدادی شوکآور و نقض آشکار تمامی قوانین و عرفهای بینالمللی» توصیف کرد.
وی با تأکید بر اینکه این اقدام نشاندهنده ماهیت «دولت جنایتکار اسرائیل» است، افزود: «تجاوز به کشوری برادر همچون قطر، تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور و تمامی دولتهای منطقه به شمار میرود.»
نخستوزیر عراق در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به ضرورت ایجاد چارچوب همکاری مشترک میان کشورهای اسلامی گفت: «زمان آن فرا رسیده است که یک ائتلاف سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان کشورهای اسلامی شکل بگیرد.»
وی تأکید کرد که تشکیل یک نیروی امنیتی مشترک برای دفاع از منافع جهان اسلام هیچ مانعی ندارد و کشورهای اسلامی نیز ابزارها و ظرفیتهایی در اختیار دارند که میتواند برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرد.
السودانی همچنین با اشاره به تحولات نوار غزه خاطرنشان کرد: «آنچه در غزه بیش از دو سال ادامه داشته، چیزی جز یک روند سازمانیافته از قتل و جنایت نبوده است.
نظر شما