۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۲۸

نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشورهای اسلامی شد

نخست وزیر عراق در گفت وگویی مطبوعاتی نسبت به تجاوز رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار داد و گفت که این حملات تهدیدی برای کل منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به قطر را «رخدادی شوک‌آور و نقض آشکار تمامی قوانین و عرف‌های بین‌المللی» توصیف کرد.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام نشان‌دهنده ماهیت «دولت جنایتکار اسرائیل» است، افزود: «تجاوز به کشوری برادر همچون قطر، تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور و تمامی دولت‌های منطقه به شمار می‌رود.»

نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به ضرورت ایجاد چارچوب همکاری مشترک میان کشورهای اسلامی گفت: «زمان آن فرا رسیده است که یک ائتلاف سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان کشورهای اسلامی شکل بگیرد.»

وی تأکید کرد که تشکیل یک نیروی امنیتی مشترک برای دفاع از منافع جهان اسلام هیچ مانعی ندارد و کشورهای اسلامی نیز ابزارها و ظرفیت‌هایی در اختیار دارند که می‌تواند برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرد.

السودانی همچنین با اشاره به تحولات نوار غزه خاطرنشان کرد: «آنچه در غزه بیش از دو سال ادامه داشته، چیزی جز یک روند سازمان‌یافته از قتل و جنایت نبوده است.

