به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، خبرگزاری رسمی «برناما» مالزی اعلام کرد که انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی حملات رژیم صهیونیستی به شش کشور را در مدت کمتر از دو هفته محکوم کرد.

انور ابراهیم در مراسم اختتامیه گردهمایی ملی نهادهای دینی مالزی گفت: چطور ممکن است یک طرفی به این میزان گستاخانه رفتار کرده و طی یک یا دو هفته به شش کشور حمله کند؟

رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه حملات متعددی را به کشورهای مختلف از جمله فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و قطر آغاز کرده است.

در جریان حمله روز سه‌شنبه؛ ۱۸ شهریور به یک مجتمع مسکونی در دوحه، پنج عضو جنبش حماس و یک نیروی امنیتی قطری که در حال بررسی طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ در غزه بودند، به شهادت رسیدند.

بنا بر آمارها، رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴ هزار فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. قطر به همراه آمریکا و مصر نقش میانجی در مذاکرات پایان جنگ را بر عهده داشته است.

۶ کشوری که انور به آن اشاره کرد، شامل تونس نیز می‌شود؛ جایی که گفته می‌شود کاروان جهانی مقاومت در آب‌های آن هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت.

وزارت کشور تونس نیز روز پنجشنبه اعلام کرد: همه تحقیقات لازم برای روشن شدن ابعاد این حمله و شناسایی عاملان آن در دست انجام است.

نخست‌وزیر مالزی تأکید کرد که روز دوشنبه در اجلاس فوق‌العاده کشورهای عربی- اسلامی در دوحه حضور خواهد یافت تا حمایت کشورش از فلسطین و محکومیت خشونت‌ها و «گستاخی غیرانسانی صهیونیست‌ها» را اعلام کند.