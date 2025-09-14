  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۹

هوشیاری مأموران پلیس هرمزگان در کشف سوخت قاچاق

بندرعباس - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان از کشف ۳۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان خبرداد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ میثم شماعی زاده در تشریح این خبر بیان کرد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با محوریت مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، در سیر مراحل رسیدگی به یک فقره پرونده مطروحه در آن یگان با موضوع مسدودی ۲۷۰۰ خط تلفن فعال در کانال‌های واتساپی با عضویت‌های قاچاقچیان سوخت، یکی از عاملان فعال در قاچاق سوخت را شناسایی و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: این متهم جهت پیگیری به پلیس امنیت اقتصادی احضار که در بررسی‌های دقیق صورت گرفته و بازجویی‌های فنی به عمل آمده، به قاچاق ۳۶ هزار لیتر سوخت و فراورده‌های نفتی اعتراف کرد.

این مسئول انتظامی ارزش مالی میزان سوخت قاچاق شده توسط این متهم را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرده و بیان داشت: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

