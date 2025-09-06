دستگیری یکی از عوامل اصلی قاچاق سوخت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان در راستای مقابله با جرائم اقتصادی، به ویژه پولشویی و قاچاق سوخت، با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و بررسی‌های تخصصی، پس از چند ماه تحقیق و رصد، موفق به شناسایی یکی از عوامل اصلی قاچاق سازمان‌یافته سوخت شده و پیگیری این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی پس از جمع‌آوری مستندات و کسب دستور قضائی، متهم را در یک عملیات منسجم دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس امنیت اقتصادی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی هرمزگان در ادامه بیان داشت: در جریان تحقیقات، متهم در مواجهه با اسناد و مدارک جمع‌آوری شده به بزه انتسابی اعتراف کرده و بررسی‌های کارشناسان نشان داد که متهم تاکنون اقدام به قاچاق ۴۰۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه قانونی پخش فرآورده‌های نفتی کرده و درآمد حاصل از این فعالیت غیرقانونی را به حساب همسر و خواهر همسر خود منتقل کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش سوخت قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

سردار جاویدان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس به عنوان پیشتاز در مبارزه با قاچاق، در راستای حفاظت از منابع ملی و تامین امنیت اقتصادی، باهمکاری دستگاه قضایی، از هیچ تلاشی برای مقابله با سوداگران اقتصادی و افرادی که منابع ملی کشور را به تاراج می‌برند، دریغ نخواهد کرد و از شهروندان فهیم استان تقاضا داریم هرگونه اطلاعات مرتبط با قاچاق و جرائم اقتصادی را در اسرع وقت از طریق شماره تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.