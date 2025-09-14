خبرگزاری مهر، گروه استانها- طیبهسادات سعادتینیک: ماه مهر، ماه مهربانی، بوی دفتر نو، صدای زنگ مدرسه، هیاهوی بچهها در حیاط… و اشتیاق برای فردای مدرسه است.
قیمتهای لاکچری لباس و لوازم مدرسه
در آستانه فصل بازگشایی مدارس خیابانها پر از رنگ و هیاهوی خرید لوازم مدرسهاند؛ لوازم مدرسهای که قیمت برخی از آنها در مقایسه با سال گذشته افزیش ۵۰ درصدی را هم نشان میدهد.
برای خرید کیف، لوازم تحریر و لباس مدرسه ساده با احتساب نرخ مصوب لباس فرم مدارس، باید هزینههایی تا حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ تومان برای دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه نیز ۳ میلیون تومان پرداخت کرد. قیمتهایی که برای خانوادههایی چند فرزندی و کم درآمد مشکلاتی را ایجاد کرده که لازمه آن نظارت بیشتر است.
اما برخی لوازم تحریر با قیمتهای لاکچری با احتساب نرخ لباس فرم مدارس شاید به ۱۵ میلیون هم برسد، این درحالی است که باید دولت برای حمایت از درس و تحصیل دانش آموزان به خصوص در خانوادههای چند فرزندی سیاستهای جدیدی را اعمال کند.
دولت نظارتها را بیشتر کند
البته این را هم باید گفت که بازار خرید و فروش لوازم مدرسه شور و حال خودش را دارد و باید برای اشتیاق بیشتر نظارتها بر فروش اجناس بیشتر شود تا همه اقشار حتی کم درآمدها نیز بتوانند آن را به صورت ملموس حس کنند.
مرد جوانی که خود را راننده تاکسی معرفی میکند در حالی که سعی میکند پسرش را از انتخاب یک کولهپشتی منصرف کند به خبرنگار مهر میگوید: سومین مغازهای است که مراجعه کردیم برای خرید کوله پشتی اما تنوع طرحها و بالا بودن قیمت، خرید را برایمان سخت کرده است.
سعیدیان میافزاید: برای تأمین لوازم مدرسه سه فرزندم باید از سایر هزینهها کاسته تا بتوانم نیازهایشان را برطرف کنم و انتظار داریم مسئولان اداره صمت، تعیزیرات حکومتی و اتاق اصناف نظارت بر قیمتها را افزایش دهند.
خانمی که به همراه دخترش برای خرید لوازم مدرسه به بازار آمده بود، در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: لوازم مدرسه دخترم را خریدم اما قیمتها نسبت به گذشته خیلی افزایش داشتند.
نبود واحدهای تولیدی و افزایش چند برابری خرید البسه
البته میتوان یکی دیگر از افزایش قیمتها را نبود واحدهای تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد زیرا فروشندگان مجبورند علاوه بر سود، هزینه حمل را هم به کالا اضافه کنند تا کاسبی آنها به صرفه باشد.
در چنین شرایطی که وضعیت وخیم اقتصادی سفره خانوارها را هر روز کوچکتر و سبد مصرفی آنها از برخی اقلام خالی میشود، هزینههای مضاعف تحصیلی فشار روحی بیشتری به سرپرست خانواده وارد میکند.
دولت به فکر معیشت مردم باشد و بازار را کنترل کند
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر به موضوع گرانیهای بازار اشاره کرد و گفت: دولت به فکر معیشت مردم باشد و بر روند قیمتها و اجناس نظارت کند.
وی با بیان اینکه بازاریان نیز در فروش اجناس انصاف را رعایت کنند، اظهار کرد: فروش کالا به گونهای نباشد که با سودهای آن چنانی باعث شود که قشر متوسط جامعه هم نتواند از برخی از اجناس و کالاها محروم بماند.
فریاد مردم از وضعیت گرانیها بلند شده
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: فریاد مردم از وضعیت گرانیها بلند شده است.
احسان عسکری با بیان اینکه جهاد کشاورزی نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد، گفت: قیمت برخی محصولات در استان سر به فلک کشیده است.
عسکری با اشاره به بالا بودن قیمت محصولات در برخی از مناطق شهر یاسوج از جمله منطقه راهنمایی گفت: افزایش قیمتها معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است و اگر بتوانیم جلوی افزایش قیمتها را بگیریم در زندگی مردم تأثیر دارد.
وی بیان کرد: برخی از مدیران اقتصادی تازه منصوب شدند لذا با انرژی بیشتری خصوصاً در آستانه بازگشایی مدارس بر بازار نظارت داشته باشند.
نظارتها بر بازار کهگیلویه و بویراحمد تشدید شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر اولین قدم نظارت بر بازار را تشکیل یک کارگروه تخصصی برای قیمتگذاری عنوان کرد و گفت: این کارگروه باید با در نظر گرفتن شرایط فعلی که در آن تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد، اقدام به تعیین نرخها بر اساس نرخ پایه و درصد سود مجاز کند.
حمزه لقمانی افزود: همه ما باید در قبال این مسائل پاسخ گو باید باشیم زیرا شکی نیست که باید به این اوضاع سر و سامان دهیم هر چند که در حال حاضر واقعاً در برابر مردم شرمنده هستیم.
راه کارهای حمایت از خانوادهها در آستانه بازگشایی مدارس
حذف الزام به خرید لباس فرم جدید و پذیرش لباسهای سالهای قبل، توصیه به استفاده از نوشتافزارهای ساده و کاربردی به جای مدلهای فانتزی و گران، فرهنگسازی در مدارس برای کاهش چشموهمچشمی و تمرکز بر محتوا و یادگیری و نیز حمایت از خانوادههای کمدرآمد با بستههای حمایتی واقعی و هدفمند میتواند راهکارهایی برای عبور از این کابوس برای خانوادههای چند فرزندی باشد.
