خبرگزاری مهر - گروه استانها: با نزدیک شدن به مهرماه و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴، خانوادههای قزوینی برای تهیه لوازمالتحریر فرزندان خود راهی بازار شدهاند؛ اما آنچه در این روزها بیش از شور و شوق خرید به چشم میآید، افزایش بیسابقه قیمتها است.
این در حالی است که میانگین هزینه تهیه لوازمالتحریر ساده برای یک دانشآموز در سال جاری به حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان رسیده است.
هزینه لوازم التحریر هر دانش آموز بیش از ۳ میلیون تومان است
زهرا احمدی، مادر دو دانشآموز دبستانی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش شدید قیمتها در بازار لوازمالتحریر اظهار کرد: در سالهای گذشته تهیه لوازمالتحریر برای فرزندانم با هزینهای حدود یک میلیون و نیم تومان امکانپذیر بود، اما امسال با وجود تلاش برای صرفهجویی، هزینهها به بیش از سه میلیون تومان برای هر فرزند رسیده است.
وی افزود: قیمت کیف مدرسه بهطور متوسط از یک میلیون تومان آغاز میشود و اگر بخواهیم کیفی با کیفیت مناسب تهیه کنیم، باید بیش از این مبلغ هزینه کنیم.
این مادر دانش آموز ابتدایی اضافه کرد: همچنین لباس فرم مدرسه نیز با افزایش قیمت مواجه شده و برای هر دست لباس باید بیش از یک میلیون تومان پرداخت کنیم؛ این در حالی است که بسیاری از خانوادهها با درآمد ثابت یا محدود مواجه هستند و تأمین این هزینهها برایشان دشوار است.
احمدی با بیان اینکه فرزندانش علاقهمند به خرید لوازمالتحریر جدید و رنگارنگ هستند، گفت: متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی، مجبور شدیم برخی اقلام مانند کیف و جامدادی را از سال گذشته نگه داریم و تنها اقلام ضروری مانند دفتر، مداد و خودکار را تهیه کنیم و این موضوع بر روحیه کودکان نیز تأثیر گذاشته و احساس محرومیت در آنها ایجاد کرده است.
امکان انتخاب آزادانه لوازم التحریر وجود ندارد
علی مرادی، پدر یک دانشآموز پایه هفتم، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت بازار لوازمالتحریر عنوان کرد: من کارگر هستم و درآمد محدودی دارم اما امسال برای تهیه لوازمالتحریر فرزندم به بازار مراجعه کردم و با قیمتهایی مواجه شدم که باورکردنی نبود و تهیه تنها چند قلم ساده مانند دفتر، خودکار، مداد، کیف و لباس فرم، بیش از چهار میلیون تومان هزینه داشت.
وی ادامه داد: در برخی فروشگاهها، اجناس بهصورت بستهای عرضه میشوند و امکان انتخاب آزادانه برای خانوادهها وجود ندارد. این شیوه فروش باعث میشود خانوادهها مجبور به خرید اقلام غیرضروری شوند و فشار اقتصادی بیشتری را تحمل کنند.
این پدر بیان کرد: از سوی دیگر، کیفیت برخی کالاهای داخلی نیز پایینتر از حد انتظار است و خانوادهها ناچارند برای تهیه اجناس با کیفیت، هزینه بیشتری پرداخت کنند.
مرادی با تأکید بر ضرورت نظارت جدیتر مسئولان بر بازار لوازمالتحریر گفت: انتظار داریم نهادهای مسئول مانند سازمان صمت و اداره آموزش و پرورش، طرحهای حمایتی برای خانوادهها اجرا کنند؛ از جمله توزیع لوازمالتحریر با قیمت مناسب یا ارائه بستههای حمایتی برای دانشآموزان کمبرخوردار. اگر این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از خانوادهها در تأمین نیازهای آموزشی فرزندانشان با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
تولید کننده قیمت را افزایش داده است
علی فیروزی مالک یک لوازم التحریری در قزوین نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت قیمت نوشت افزار در قزوین اظهار کرد: روند افزایش قیمتها زیاد به نسبت سال قبل تند نیست اما در دو هفته اخیر شیب و افزایش آن را از سوی شرکتهای تولید کننده شاهد هستیم.
وی افزود: روند آغاز افزایش قیمتها نیز از سوی شرکتهای بزرگ تولید کننده انجام میشود و بلافاصله به شرکتهای متوسط رسوخ میکند و همین باعث افزایش قیمت لوازم التحریر میشود.
فیروزی با تاکید بر اینکه هزینه فقط مداد و قلم و دفتر و لوازم عادی لوازم التحریر نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر دانش آموز خوهد بود عنوان کرد: این متوسط ترین قیمت برای اجناس متوسط رو به خوب است.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین هزینهها برای دانش آموز هزینه کیف مدرسه است که برای یک کیف خوب که دانش آموز یکسال بدون مشکل آن را استفاده کند باید بیش از یک میلیون تومان هزینه پرداخت کرد.
این فعال حوزه لوازم التحریر عنوان کرد: به طور میانگین هزینه خرید لوازم التحریر برای شروع سال تحصیلی برای یک دانش آموز نزدیک به ۳ میلیون و پانصد هزار تومان و برای دو دانش آموز در یک خانواده نزدیک به ۷ میلیون تومان خواهد بود.
از سوی دیگر در کنار این هزینه باید هزینه لباس مدرسه دانش آموزان را نیز در نظر گرفت. در قزوین هزینه تهیه لباس مدرسه برای یک دانش آموز نیز به طور میانگین حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان هزینه برای خانواده خواهد داشت.
افزایش نظارت بر بازار لوازم التحریر
محسن رستمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، از آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در سطح استان خبر داد و گفت: با توجه به نزدیکی ایام آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا برای خرید انواع نوشتافزار، لوازم آموزشی، کیف، کفش و پوشاک، ضرورت اعمال نظارت دقیق و جلوگیری از تخلفات احتمالی در عرضه این کالاها بیش از پیش احساس میشود. این طرح از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در سراسر استان اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده در اجرای این طرح افزود: نظارتها با مشارکت کارشناسان و بازرسان اداره کل صمت، ادارات کل تعزیرات حکومتی، استاندارد، اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی و جهاد کشاورزی در حال انجام است و تمامی نهادهای نظارتی استان در این فرآیند مشارکت دارند.
رستمی خاطرنشان کرد: این طرح شامل هفت محور اصلی است که از جمله آنها میتوان به نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و شرکتهای واردکننده لوازمالتحریر اشاره کرد. بررسی صحت تعداد اوراق دفاتر، کیفیت مداد، خودکار، کیف و سایر اقلام، انطباق قیمت عرضه با ضوابط قیمتگذاری و برخورد با موارد گرانفروشی از جمله اقدامات اجرایی در این محور است.
مدیرکل صمت استان قزوین ادامه داد: نظارت بر صدور فاکتور رسمی در تمامی مراحل زنجیره توزیع، جلوگیری از عرضه اقلام تقلبی و غیر استاندارد، برخورد قانونی با کالاهای قاچاق و جلوگیری از فروش نوشتافزارهای منقوش به تصاویر غیراخلاقی یا ضد ارزشی نیز در دستور کار بازرسان قرار دارد.
وی همچنین به دیگر محورهای طرح اشاره کرد و گفت: رعایت ضرایب سود عمده و خردهفروشی، نصب نرخنامه در محل واحد صنفی، جلوگیری از فروش اجباری نوشتافزار بهصورت بستهای و عرضه این اقلام توسط واحدهای صنفی غیرمرتبط از جمله مواردی است که بهطور ویژه مورد پایش قرار میگیرد.
رستمی نظارت بر ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی و واردکنندگان در سامانه جامع تجارت و کنترل قیمت محصولات در سامانه ۱۲۴ را از دیگر اقدامات این طرح عنوان کرد و افزود: تبلیغات محیطی و مجازی عرضه لوازمالتحریر و پوشاک مدارس نیز رصد میشود تا از تبلیغات گمراهکننده و فروش اقلام فاقد کیفیت جلوگیری شود.
وی در پایان یادآور شد: نمایشگاههای عرضه مستقیم لوازمالتحریر در استان برگزار شده و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی شرکتکننده با بهرهگیری از ظرفیت بازرسی اداره کل صمت و اتاق اصناف در حال انجام است.
با آغاز فصل بازگشایی مدارس، خانوادههای قزوینی با یکی از سنگینترین فشارهای اقتصادی سال مواجه شدهاند؛ افزایش بیسابقه قیمت لوازمالتحریر، کیف، لباس فرم و اقلام آموزشی، هزینههای تحصیل را برای بسیاری از خانوادهها به مرز نگرانکنندهای رسانده است.
در حالی که برخی خانوادهها ناچار به صرفنظر از خرید اقلام غیرضروری یا استفاده مجدد از وسایل سال گذشته شدهاند، فعالان صنفی نیز از افزایش تدریجی قیمتها در هفتههای اخیر خبر میدهند.
در این میان، اجرای طرح نظارتی ویژه از سوی اداره کل صمت و سایر نهادهای نظارتی استان قزوین، گامی در جهت کنترل بازار و مقابله با تخلفات احتمالی است؛ اما به نظر میرسد برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها، تنها نظارت کافی نیست و اجرای سیاستهای حمایتی، توزیع هدفمند اقلام آموزشی و کنترل زنجیره تأمین نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
