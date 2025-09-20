  1. استانها
نظارت مستمر بر بازار و کیفیت نان در استان اردبیل

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و نظارت بر بازار، کیفیت آرد و نان از اولویت‌های مهم استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی شامگاه شنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار آرد و نان و کنترل قیمت‌ها از برنامه‌های محوری دولت است و دستگاه‌های اجرایی باید به‌طور مستمر آن را پیگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه در استان اردبیل هیچ‌گونه کمبودی در اقلام ضروری وجود ندارد، افزود: تأمین نهاده‌های دام و طیور و ذخیره‌سازی آنها از تکالیف دستگاه‌های مرتبط است و تولید علوفه دامی نیز باید در قالب اصلاح الگوی کشت پاییزه توسط شرکت‌های کشت و صنعت مغان و پارس عملیاتی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اهمیت نظارت بر آرد و نان، ساعات و کیفیت پخت به‌ویژه همزمان با آغاز سال تحصیلی گفت: دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها موظف به برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه هستند.

خلیلی در پایان تصریح کرد: دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها الزامی است و با توجه به تأمین تسهیلات بانکی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان و فرمانداری‌ها باید اجرای این طرح را با جدیت دنبال کنند.

