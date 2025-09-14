به گزارش خبرگزاری مهر، مریم بابائی اظهار کرد: داوطلبان برای مشاهده و دریافت نتیجه نهایی میتوانند به پایگاه اینترنتی پذیرش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به نشانی https://register.whc.ir/selector.aspx مراجعه کنند و با درج کد رهگیری یا شماره شناسنامه و کد ملی از وضعیت نهایی خود مطلع شوند.
مدیرکل سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران ادامه داد: در صورتی که داوطلبان نسبت به نتیجه نهایی خود اعتراض داشته باشند، میتوانند از طریق صفحه شخصی خود در سامانه اینترنتی پذیرش از ۲۲ تا ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ اعتراض خود را ثبت و پاسخ خود را تا تاریخ ۲۹ شهریورماه از طریق همان صفحه دریافت کنند.
وی گفت: تمامی داوطلبان قبولی نهایی، لازم است حداکثر تا یکم مهرماه ۱۴۰۴ با مدارک اعلام شده در صفحه شخصی اینترنتی برای ثبت نام نهایی صرفاً به صورت حضوری به مدارس علمیه پذیرفته شده مراجعه کنند.
به گفته بابائی، عدم مراجعه حضوری پذیرفته شدگان و ارائه مدارک، به منزله انصراف تلقی میشود و افراد از فهرست ذخیره جایگزین خواهند شد.
