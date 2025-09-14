هوای اصفهان آلوده است؛ قطعی ۱۳ ایستگاه پایش هوا

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۲ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز یکشنبه بیست و سوم شهریور با میانگین ۱۰۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۱۲۱ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه بزرگراه خرازی با ۹۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
سایر ایستگاههای پایش هوا در خیابانهای ۲۵ آبان، هزار جریب، فرشادی، فیض، زینبیه، پارک زمزم، دانشگاه صنعتی، پروین اعتصامی، استانداری، سپاهانشهر، کردآباد، ولدان و احمدآباد برای دومین روز پیاپی قطع است.
شاخص هوای شهر خمینی شهر با میانگین ۱۱۲ و قهجاورستان با میانگین ۱۳۸ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما