آبعلی سردترین نقطه استان تهران با دمای ۱۰ درجه در پنج روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس تحلیل الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان تهران طی پنج روز آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش وزش باد خواهیم بود، همچنین در ارتفاعات استان بارش‌های پراکنده پیش‌بینی شده است.

این اداره کل همچنین با اشاره به هشدارهای سطح زرد شماره ۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ و شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ اعلام کرد که امروز و فردا در بخش‌های جنوبی و غربی استان تهران وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار رخ خواهد داد که موجب کاهش کیفیت هوا و دید موقت در برخی مناطق خواهد شد.

افزایش ابر و رگبارهای پراکنده باران نیز در ارتفاعات استان تهران پیش‌بینی شده است.

در این میان، شهر آبعلی با دمای ۲۱ درجه در ساعات بعدازظهر و دمای ۱۰ درجه در ساعات اولیه صبح، خنک‌ترین و سردترین نقطه استان تهران در هفته پیش رو خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان تهران به شهروندان توصیه کرد با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی شده، ضمن رعایت نکات ایمنی، از ترددهای غیرضروری در مناطق متأثر از وزش باد شدید و گرد و خاک خودداری کنند.