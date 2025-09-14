به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج صنایع دستی، اظهار کرد: صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در بازارهای تبلیغات شهری و محتوایی حضور بیشتری خواهد داشت، زیرا این حوزه نیازمند ورود تخصصی به عرصه‌های فرهنگی کشور است.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای فعالیت‌های ترویجی و آموزشی افزود: فعالیت‌های ترویجی و آموزشی با شتاب، دقت و تمرکز بیشتری انجام خواهد شد تا هیچ رویدادی بدون دستاورد برای صنعتگران برگزار نشود و یا پس از مدت کوتاهی ارزش خود را از دست ندهد.

رجایی با تأکید بر حجم برنامه‌های این اداره‌کل در شش ماهه دوم سال و اهمیت برگزاری مطلوب این رویدادها، تصریح کرد: صنایع دستی ایران برای بین‌الملل قابل احترام است و این اعتبار باید متناسب با شأن و جایگاه صنعتگر ایرانی باشد. بنابراین، باید در راستای عزت و ارج نهادن به جایگاه این هنرمندان تلاش بیشتری کنیم.

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع دستی با اشاره به نقش صنایع دستی در اقتصاد و معیشت هنرمندان، اظهار کرد: بخش زیادی از تولیدات صنایع دستی علاوه بر نقش اقتصادی، در ایجاد آرامش و حال خوب برای جامعه اهمیت دارد. از این‌رو، باید بر گسترش و ترویج آن در ادبیات، شعر، فیلم، قصه‌های سرزمینی و سایر حوزه‌های مرتبط اهتمام بیشتری ورزیم.

وی در ادامه به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اشاره کرد و گفت: این جشنواره که همواره تجلی‌بخش فرهنگ و هویت ملی ما بوده، می‌تواند زمینه‌ساز آگاهی و ترویج صنایع دستی کشورمان باشد. امیدوارم در جشنواره امسال از این ظرفیت و سایر ظرفیت‌های مغفول در حوزه فرهنگی کشور استفاده بهتری شود.