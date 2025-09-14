توقیف پژو با راننده ۱۴ ساله در مبارکه

سرهنگ مصطفی صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ کرکوند یک دستگاه خودرو سواری پژوپارس که با انجام حرکات نمایشی و آلودگی صوتی باعث برهم زدن نظم و آسایش عمومی شده بود را بلافاصله متوقف کردند.

وی تصریح کرد: مأموران پس از متوقف کردن خودرو مشاهده کردند راننده آن یک نوجوان ۱۴ ساله است که در این خصوص خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه خاطر نشان کرد: رانندگی بدون گواهینامه، عواقب جبران ناپذیری برای فرزندانمان به دنبال دارد و خانواده‌ها بایستی از در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه خود به آنان خودداری کنند.