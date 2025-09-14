انتصاب جدید در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، علیرضا عشقی با حکمی از سوی بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان سرپرست عامل خزانه‌داری واحد علوم و تحقیقات، منصوب شد.

در بخشی از متن این حکم آمده است؛" امید است با توکل به خداوند متعال به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی، حفظ کیان دانشگاه و جهش علم و فناوری با امانتداری و قانون‌مداری در انجام امور محوله موفق باشید."

لازم به ذکر است، جمشید صباغ‌زاده قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات حکم انتصاب علیرضا عشقی را به عنوان عامل خزانه داری و مدیر کل امور مالی و تسهیلات رفاهی واحد علوم و تحقیقات به ایشان اهداء کرد.

همچنین صباغ‌زاده، ضمن اهدای لوحی از خدمات ارزشمند عقیل چابوک عامل خزانه داری پیشین و مدیرکل اسبق امور مالی و تسهیلات رفاهی واحد علوم و تحقیقات تقدیر و تشکر کرد.