به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، بر اساس احکام صادره از سوی یوسف حجت ریاست دانشگاه تربیت مدرس، حکم ابوالحسن نوری به سمت مدیر گروه شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه، بهبود محبی به سمت مدیر گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ و قدرتی به سمت مدیر گروه زیست شناسی دریا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، محمد باقر پارساپور به سمت سرپرست گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و زهرا بهمنی دهکردی به عنوان مدیر گروه مواد زیست فعال دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای منصوب شدند.