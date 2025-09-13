  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

انتصاب جمعی مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه تربیت مدرس

انتصاب جمعی مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه تربیت مدرس

مدیران گروه‌های شیمی تجزیه، علوم و صنایع چوب و کاغذ، حقوق کیفری و جرم شناسی، زیست شناسی دریا و مواد زیست فعال دانشگاه تربیت مدرس با حکم رییس دانشگاه منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، بر اساس احکام صادره از سوی یوسف حجت ریاست دانشگاه تربیت مدرس، حکم ابوالحسن نوری به سمت مدیر گروه شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه، بهبود محبی به سمت مدیر گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ و قدرتی به سمت مدیر گروه زیست شناسی دریا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، محمد باقر پارساپور به سمت سرپرست گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و زهرا بهمنی دهکردی به عنوان مدیر گروه مواد زیست فعال دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای منصوب شدند.

کد خبر 6587561
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها