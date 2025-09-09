به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، در بخشی از حکم دکتر رضا محمدی خطاب به عبدالرضا سیاره آمده است:

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی و سیاست‌های دولت وفاق ملی در جهت تحقق مأموریت‌های سازمان و اهداف وظایف معاونت متبوع، امور محول زیر را به نحو شایسته به انجام برسانید:

- اهتمام ویژه به برنامه چهارساله سازمان با رویکرد تحولی

- اتخاذ رویکرد علمی در تمامی سطوح آزمون‌سازی و اجرای آزمون با تمرکز بر استاندارد سازی و اعتبار بخشی آزمون‌ها

- استقرار شبکه ملی طراحان و شبکه ملی اجرای آزمون‌ها

- استفاده از فناوری‌های نوین در تمامی حوزه‌های مأموریتی با تأکید بر آزمون‌سازی و اجرای آزمون‌ها

- ساماندهی حوزه‌های اجرای آزمون و استقرار نظام اعتبار سنجی حوزه‌ها

- تدارک تمهیدات استقرار سامانه راهبری و نظارت هوشمند بر اجرای آزمون‌ها

- شناسایی ظرفیت‌ها و استقرار سازوکارهای جانشین‌پروری و تقویت کارگروهی و پرهیز از قائم به فرد بودن فعالیت‌های اصلی

- تلاش در جهت هماهنگی درون واحدی با واحدهای سازمان و پرهیز از نگاه بخشی و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و دستگاه‌های خارج از سازمان

- اهتمام خاص در توسعه آزمون‌های بین‌الملل و سنجش صلاحیت حرفه‌ای.

عبدالرضا سیاره عضو هیئت علمی و دانشیار رشته آمار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بوده و پیش از این به عنوان رئیس دانشکده ریاضی و مدیرکل تحصیلات تکمیلی این دانشگاه فعالیت داشته است. رئیس دانشکده علوم، مدیرکل تحصیلات تکمیلی و نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه رازی از دیگر سوابق ایشان است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین با اهدای لوح از خدمات دکتر علی صدر در دوران تصدی مسئولیت معاونت آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور تقدیر کرد.