۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

جمعیت سازمان‌یافته بانوان ورزشکار در قزوین از آقایان پیشی گرفت

قزوین- سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قزوین از پیشی گرفتن جمعیت بانوان ورزشکار نسبت به آقایان در استان خبر داد.

ندا پاکدامن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رشد چشمگیر مشارکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی استان خبر داد و گفت: جمعیت سازمان‌یافته ورزشی استان که مهم‌ترین شاخص ارزیابی میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی است، سال گذشته از مرز ۹۰ هزار نفر عبور کرد و امسال تنها در شش‌ماهه نخست، بدون احتساب پایان شهریور، به رقم ۵۹ هزار و ۶۵۹ نفر رسیده‌ایم.

وی افزود: از این تعداد، ۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر بانوان و ۲۸ هزار نفر آقایان هستند و این برای نخستین بار در سال‌های اخیر است که جمعیت سازمان‌یافته بانوان از آقایان پیشی گرفته است و این در حالی است که در سه تا چهار سال گذشته، تعداد بانوان ورزشکار تقریباً نصف آقایان بود.

پاکدامن با اشاره به تغییرات فرهنگی در استان اظهار کرد: این رشد نشان‌دهنده ارتقای نگاه تخصصی خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، به ورزش و سلامت است و خوشبختانه شاهد حضور پرشور خانواده‌ها در فعالیت‌های ورزشی هستیم.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت ورزش و جوانان گفت: برنامه‌های این حوزه در چهار بخش اصلی شامل توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، امور جوانان، و سیاست‌گذاری آموزشی و تربیتی تقسیم می‌شود.

پاکدامن تصریح کرد: در حوزه ورزش همگانی، جشنواره‌های متنوعی در هفته دولت برگزار شد و برنامه‌ریزی برای جشنواره‌های ویژه کودکان و سالمندان در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ادامه داد: در هفته تربیت‌بدنی، طرح‌های ملی ویژه بانوان بالای ۶۰ سال اجرا خواهد شد. همچنین برای اقشار مختلف از جمله کارگران، دانشجویان، دانش‌آموزان و کارمندان، برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به طرح‌های ملی ابلاغ‌شده از سوی وزارت ورزش گفت: طرح‌هایی نظیر «ورزش در آبادی»، «ورزش و مردم»، «دارو» ویژه مادران روستایی، و «عدالت ورزشی» برای مناطق کم‌برخوردار در استان اجرا خواهد شد. همچنین با استفاده از ظرفیت کمیته امداد امام خمینی (ره) در مناطق حاشیه‌نشین جشنواره‌های ورزشی برگزار شود و با اهدای جوایز، نشاط اجتماعی در این مناطق ارتقا یابد.

پاکدامن در پایان از توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی خبر داد و گفت: تاکنون ۲۹۰ خانه ورزش روستایی در استان راه‌اندازی شده و در هفته تربیت‌بدنی، ۳۰ خانه ورزش دیگر نیز آماده بهره‌برداری خواهد شد.

