ندا پاکدامن در گفتوگو با خبرنگار مهر از رشد چشمگیر مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزشی استان خبر داد و گفت: جمعیت سازمانیافته ورزشی استان که مهمترین شاخص ارزیابی میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی است، سال گذشته از مرز ۹۰ هزار نفر عبور کرد و امسال تنها در ششماهه نخست، بدون احتساب پایان شهریور، به رقم ۵۹ هزار و ۶۵۹ نفر رسیدهایم.
وی افزود: از این تعداد، ۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر بانوان و ۲۸ هزار نفر آقایان هستند و این برای نخستین بار در سالهای اخیر است که جمعیت سازمانیافته بانوان از آقایان پیشی گرفته است و این در حالی است که در سه تا چهار سال گذشته، تعداد بانوان ورزشکار تقریباً نصف آقایان بود.
پاکدامن با اشاره به تغییرات فرهنگی در استان اظهار کرد: این رشد نشاندهنده ارتقای نگاه تخصصی خانوادهها، بهویژه مادران، به ورزش و سلامت است و خوشبختانه شاهد حضور پرشور خانوادهها در فعالیتهای ورزشی هستیم.
وی با اشاره به سیاستهای کلان وزارت ورزش و جوانان گفت: برنامههای این حوزه در چهار بخش اصلی شامل توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، امور جوانان، و سیاستگذاری آموزشی و تربیتی تقسیم میشود.
پاکدامن تصریح کرد: در حوزه ورزش همگانی، جشنوارههای متنوعی در هفته دولت برگزار شد و برنامهریزی برای جشنوارههای ویژه کودکان و سالمندان در دستور کار قرار دارد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ادامه داد: در هفته تربیتبدنی، طرحهای ملی ویژه بانوان بالای ۶۰ سال اجرا خواهد شد. همچنین برای اقشار مختلف از جمله کارگران، دانشجویان، دانشآموزان و کارمندان، برنامههای متعددی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به طرحهای ملی ابلاغشده از سوی وزارت ورزش گفت: طرحهایی نظیر «ورزش در آبادی»، «ورزش و مردم»، «دارو» ویژه مادران روستایی، و «عدالت ورزشی» برای مناطق کمبرخوردار در استان اجرا خواهد شد. همچنین با استفاده از ظرفیت کمیته امداد امام خمینی (ره) در مناطق حاشیهنشین جشنوارههای ورزشی برگزار شود و با اهدای جوایز، نشاط اجتماعی در این مناطق ارتقا یابد.
پاکدامن در پایان از توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق روستایی خبر داد و گفت: تاکنون ۲۹۰ خانه ورزش روستایی در استان راهاندازی شده و در هفته تربیتبدنی، ۳۰ خانه ورزش دیگر نیز آماده بهرهبرداری خواهد شد.
نظر شما