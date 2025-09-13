زیرساخت های گردشگری شهرستان بم نیازمند سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، جمعه شب در حاشیه برگزاری جشن خرمای بم به خبرنگاران گفت: جشن خرما که بیش از بیست سال است در شهرستان بم برگزار میشود، فرصتی مغتنم برای تقدیر از زحمات کشاورزان پرتلاش بم و منطقه شرق استان کرمان است.
وی افزود: این رویداد همواره توانسته است گردشگران بسیاری را از سراسر کشور، بهویژه از استانهای تهران و شمال کشور جذب کند.
نیکرو، با اشاره به تلاشهای این اداره برای برگزاری رویدادهای بهتر در شهرستان بم، به جشن حنا اشاره کرد و گفت: جشن حنا نیز قدمتی تاریخی در شهرستان و منطقه شرق دارد.
همچنین در حوزه گردشگری ورزشی، با توجه به اماکن مستعدی چون استادیومهای فوتبال و همچنین توجه به فوتبال بانوان، برنامههایی در دست اقدام داریم که میتواند موجب جذب گردشگران شود.
وی به قنوات جهانی بم که به ثبت یونسکو رسیدهاند، اشاره کرد و از همکاران خود در پایگاه قنوات و پایگاه ارگ جهانی بم تقدیر و تشکر نمود.
نیکرو همچنین از مدیریت مجموعه ارگ جدید، فرماندار محترم، شهردار محترم، اعضای شورای شهر و نماینده مردم شریف بم در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان به رویداد ملی “خشت تا خشت” اشاره کرد و افزود: این رویداد که از ارگ قدیم بم آغاز و تا شهرستان رفسنجان ادامه مییابد، کمپهایی را از نقاط مختلف کشور به خود جذب کرده است.
نیکرو، اظهار داشت: نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهرها و کشورها بسیار پررنگ است و ما شاهد افزایش تعداد گردشگران، از جمله گردشگران خارجی، از اواخر مردادماه در کرمان بودهایم که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد استان و مناطق گردشگری دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل کمتر شناخته شدن کرمان به عنوان مقصد گردشگری در مقایسه با استان یزد، اظهار داشت: علی رغم تلاشهای صورت گرفته، فاصله طولانی کرمان تا پایتخت و شهرهای مهم دیگر، یکی از چالشهاست که امیدواریم با افزایش پروازها و تقویت ناوگان ریلی، این مشکل برطرف شود.
وی با بیان اینکه رقابت سالم و افزایش امکانات، گردشگران را به سمت استان کرمان هدایت خواهد کرد تأکید کرد: هیچ جای کشور به اندازه کرمان آثار جهانی و تاریخی ندارد و فرش کرمان، خرمای بم، پرتقال بم، پسته رفسنجان و… همگی نشاندهنده برتریهای این استان هستند.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با بیان اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل و افزایش پروازها، این فاصله را جبران خواهیم کرد گفت: حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری کرمان است.
نیکرو، به طرح پیشنهادی هواپیمایی ماهان برای پرواز در منطقه کویری اشاره کرد و گفت: این طرح که به وزارتخانه ارائه شده، در دست بررسی است و تا کنون آسیب خاصی به کویر وارد نشده است.
وی ادامه داد: هواپیمایی ماهان تعامل خوبی با صنعت گردشگری کشور دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل، آن را برطرف خواهیم کرد.
