زیرساخت های گردشگری شهرستان بم نیازمند سرمایه گذاری است

بم- سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: شهرستان بم دارای ظرفیت های تاریخی و طبیعی بی نظیری است که باید برای جذب گردشگر داخلی وخارجی در زیر ساخت های گردشگری آن سرمایه گذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، جمعه شب در حاشیه برگزاری جشن خرمای بم به خبرنگاران گفت: جشن خرما که بیش از بیست سال است در شهرستان بم برگزار می‌شود، فرصتی مغتنم برای تقدیر از زحمات کشاورزان پرتلاش بم و منطقه شرق استان کرمان است.

وی افزود: این رویداد همواره توانسته است گردشگران بسیاری را از سراسر کشور، به‌ویژه از استان‌های تهران و شمال کشور جذب کند.

نیکرو، با اشاره به تلاش‌های این اداره برای برگزاری رویدادهای بهتر در شهرستان بم، به جشن حنا اشاره کرد و گفت: جشن حنا نیز قدمتی تاریخی در شهرستان و منطقه شرق دارد.

همچنین در حوزه گردشگری ورزشی، با توجه به اماکن مستعدی چون استادیوم‌های فوتبال و همچنین توجه به فوتبال بانوان، برنامه‌هایی در دست اقدام داریم که می‌تواند موجب جذب گردشگران شود.

وی به قنوات جهانی بم که به ثبت یونسکو رسیده‌اند، اشاره کرد و از همکاران خود در پایگاه قنوات و پایگاه ارگ جهانی بم تقدیر و تشکر نمود.

نیکرو همچنین از مدیریت مجموعه ارگ جدید، فرماندار محترم، شهردار محترم، اعضای شورای شهر و نماینده مردم شریف بم در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان به رویداد ملی “خشت تا خشت” اشاره کرد و افزود: این رویداد که از ارگ قدیم بم آغاز و تا شهرستان رفسنجان ادامه می‌یابد، کمپ‌هایی را از نقاط مختلف کشور به خود جذب کرده است.

نیکرو، اظهار داشت: نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهرها و کشورها بسیار پررنگ است و ما شاهد افزایش تعداد گردشگران، از جمله گردشگران خارجی، از اواخر مردادماه در کرمان بوده‌ایم که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد استان و مناطق گردشگری دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل کمتر شناخته شدن کرمان به عنوان مقصد گردشگری در مقایسه با استان یزد، اظهار داشت: علی رغم تلاش‌های صورت گرفته، فاصله طولانی کرمان تا پایتخت و شهرهای مهم دیگر، یکی از چالش‌هاست که امیدواریم با افزایش پروازها و تقویت ناوگان ریلی، این مشکل برطرف شود.

وی با بیان اینکه رقابت سالم و افزایش امکانات، گردشگران را به سمت استان کرمان هدایت خواهد کرد تأکید کرد: هیچ جای کشور به اندازه کرمان آثار جهانی و تاریخی ندارد و فرش کرمان، خرمای بم، پرتقال بم، پسته رفسنجان و… همگی نشان‌دهنده برتری‌های این استان هستند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان با بیان اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل و افزایش پروازها، این فاصله را جبران خواهیم کرد گفت: حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کرمان است.

نیکرو، به طرح پیشنهادی هواپیمایی ماهان برای پرواز در منطقه کویری اشاره کرد و گفت: این طرح که به وزارتخانه ارائه شده، در دست بررسی است و تا کنون آسیب خاصی به کویر وارد نشده است.

وی ادامه داد: هواپیمایی ماهان تعامل خوبی با صنعت گردشگری کشور دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل، آن را برطرف خواهیم کرد.

