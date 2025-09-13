برگزاری فستیوال زیر ۱۱ و ۱۳ سال فوتبال دختران در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، فستیوال زیر ۱۱ و زیر ۱۳ سال فوتبال دختران میزبانی زمین چمن هفشجان برگزار شد.

در رده سنی زیر ۱۳ سال ستاره ساز مقام اول، آذرخش لردگان مقام دوم و جاوید بروجن و هدف شهرکرد مقام مشترک سوم را از آن خود کردند.

همچنین در رده زیر ۱۱ سال ستاره‌ساز، جاوید بروجن و هدف شهرکرد مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

به تیم‌های قهرمان دو رده سنی کاپ قهرمانی و به شرکت کنندگان مدال و حکم اهدا شد.

گفتنی است این فستیوال با حضور ساسان تیموری نایب رئیس، اکرم خسروی نایب رئیس بانوان و استعدادیاب فدراسیون، احمدرضا حیدری رئیس دپارتمان کمیته جوانان هیأت فوتبال استان برگزار شد.