به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، صبح یکشنبه، در آئین افتتاح مجمع خیرین مدرسه ساز شهریار با اشاره به محرومیت‌های جدی در حوزه فضای آموزشی استان تهران گفت: با اهتمام دولت چهاردهم، استانداری و همراهی خیرین، پروژه‌های مدرسه‌سازی در شهرستان‌های استان تهران با سرعت در حال اجراست.

بهارلو در ادامه اظهار داشت: بیش از دو میلیون دانش‌آموز در سطح استان تهران مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد، یک‌میلیون و ۱۰۷ هزار دانش‌آموز در ۲۱ منطقه آموزشی شهرستان‌های استان تهران تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار دارند و ۵۶ هزار فرهنگی وظیفه خطیر آموزش و پرورش آنان را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه شهریار با ۱۸۴ هزار دانش‌آموز و ۸۴۰۰ فرهنگی بزرگترین منطقه آموزشی کشور به شمار می‌رود، افزود: سرانه فضای آموزشی در استان تهران پایین‌تر از میانگین کشوری است؛ میانگین سرانه آموزشی در کشور ۵.۴۵ مترمربع و در استان تهران ۳.۸۹ مترمربع است.

بهارلو ادامه داد: دولت چهاردهم با شعار «توسعه عدالت آموزشی» دو محور محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش را در دستور کار قرار داده است که با راهبری استاندار تهران و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، نتایج کم‌نظیری حاصل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به آغاز نهضت مدرسه‌سازی در شهرستان قدس پس از بازدید رئیس‌جمهور از این منطقه، بیان کرد: در یک قرن گذشته تنها ۸۸ فضای آموزشی در این شهرستان احداث شده بود اما در سه سال اخیر ۱۰۵ پروژه تعریف شده که تنها در سال نخست ۳۵ مدرسه ساخته شد و نزدیک به ۳۰ پروژه دیگر نیز در حال اجراست.

وی افزود: شهرستان‌های استان تهران از نظر سرانه ورزشی و فضاهای پرورشی نیز در رتبه‌های پایین کشوری قرار دارند اما با برنامه‌ریزی دولت و مشارکت خیرین و دستگاه‌ها، پیش‌بینی می‌شود طی سه سال آینده سرانه آموزشی این استان به یک مترمربع برای هر دانش‌آموز برسد.

بهارلو تصریح کرد: هر خشتی که توسط خیرین و مسئولان در مسیر مدرسه‌سازی گذاشته می‌شود، دیواری از جهل و نادانی فرو می‌ریزد و این افتخار دولت وفاق ملی است که نظام تعلیم و تربیت کشور را در صدر اولویت‌ها قرار داده است.

وی در پایان با اشاره به ایثار خیرین مدرسه‌ساز گفت: مادر شهیدی که چندی پیش منزل مسکونی خود را برای احداث مدرسه اهدا کرد، نماد اخلاص و همراهی مردم در این نهضت است و ما باور داریم که ساخت مدرسه صرفاً ایجاد یک فضای فیزیکی نیست بلکه کاشتن بذر امید و ایمان در آینده کشور است.