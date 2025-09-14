  1. استانها
  2. تهران
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۵

بزرگترین منطقه آموزشی کشور در شهریار با ۱۸۴ هزار دانش‌آموز قرار دارد

بزرگترین منطقه آموزشی کشور در شهریار با ۱۸۴ هزار دانش‌آموز قرار دارد

شهریار- مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: با نهضت مدرسه‌سازی و مشارکت خیرین، کمبود فضای آموزشی استان طی سه سال آینده برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، صبح یکشنبه، در آئین افتتاح مجمع خیرین مدرسه ساز شهریار با اشاره به محرومیت‌های جدی در حوزه فضای آموزشی استان تهران گفت: با اهتمام دولت چهاردهم، استانداری و همراهی خیرین، پروژه‌های مدرسه‌سازی در شهرستان‌های استان تهران با سرعت در حال اجراست.

بهارلو در ادامه اظهار داشت: بیش از دو میلیون دانش‌آموز در سطح استان تهران مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد، یک‌میلیون و ۱۰۷ هزار دانش‌آموز در ۲۱ منطقه آموزشی شهرستان‌های استان تهران تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار دارند و ۵۶ هزار فرهنگی وظیفه خطیر آموزش و پرورش آنان را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه شهریار با ۱۸۴ هزار دانش‌آموز و ۸۴۰۰ فرهنگی بزرگترین منطقه آموزشی کشور به شمار می‌رود، افزود: سرانه فضای آموزشی در استان تهران پایین‌تر از میانگین کشوری است؛ میانگین سرانه آموزشی در کشور ۵.۴۵ مترمربع و در استان تهران ۳.۸۹ مترمربع است.

بهارلو ادامه داد: دولت چهاردهم با شعار «توسعه عدالت آموزشی» دو محور محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش را در دستور کار قرار داده است که با راهبری استاندار تهران و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، نتایج کم‌نظیری حاصل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به آغاز نهضت مدرسه‌سازی در شهرستان قدس پس از بازدید رئیس‌جمهور از این منطقه، بیان کرد: در یک قرن گذشته تنها ۸۸ فضای آموزشی در این شهرستان احداث شده بود اما در سه سال اخیر ۱۰۵ پروژه تعریف شده که تنها در سال نخست ۳۵ مدرسه ساخته شد و نزدیک به ۳۰ پروژه دیگر نیز در حال اجراست.

وی افزود: شهرستان‌های استان تهران از نظر سرانه ورزشی و فضاهای پرورشی نیز در رتبه‌های پایین کشوری قرار دارند اما با برنامه‌ریزی دولت و مشارکت خیرین و دستگاه‌ها، پیش‌بینی می‌شود طی سه سال آینده سرانه آموزشی این استان به یک مترمربع برای هر دانش‌آموز برسد.

بهارلو تصریح کرد: هر خشتی که توسط خیرین و مسئولان در مسیر مدرسه‌سازی گذاشته می‌شود، دیواری از جهل و نادانی فرو می‌ریزد و این افتخار دولت وفاق ملی است که نظام تعلیم و تربیت کشور را در صدر اولویت‌ها قرار داده است.

وی در پایان با اشاره به ایثار خیرین مدرسه‌ساز گفت: مادر شهیدی که چندی پیش منزل مسکونی خود را برای احداث مدرسه اهدا کرد، نماد اخلاص و همراهی مردم در این نهضت است و ما باور داریم که ساخت مدرسه صرفاً ایجاد یک فضای فیزیکی نیست بلکه کاشتن بذر امید و ایمان در آینده کشور است.

کد خبر 6588719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها