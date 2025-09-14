به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی با انتشار یک پست در فضای مجازی نسبت به مواضع مطرح شده از سوی مصر برای ایجاد قدرت نظامی مشترک میان کشورهای عربی با هدف مقابله با حملات این رژیم ابراز نگرانی کرد.

وی نوشت: چنین پیشنهاداتی به مثابه یک ضربه محکم به توافقنامه‌های صلح بعد از ناکام ماندن توافقنامه‌های عادی سازی روابط و همچنین حمایت قاطع کشورهای هم‌پیمان اسرائیل از تشکیل کشور فلسطین در سازمان ملل به شمار می‌رود.

لاپید اضافه کرد، کابینه نتانیاهو جایگاه بین المللی رژیم صهیونیستی را متزلزل کرده است. جهانیان به چشم رژیم بی مسئولیت و قلدر به اسرائیل نگاه می‌کنند. باید قبل از آنکه دیر شود کاری کرد.

روز گذشته کاربران مصری سخنان رئیس جمهور این کشور را که ۱۰ سال قبل در خصوص ضرورت تشکیل یک قدرت یکپارچه عربی برای رویارویی با چالش‌های امنیتی مطرح شده بود بازنشر دادند. این در حالی است که طرح مذکور تاکنون عملیاتی نشده است.

این اقدام کاربران مصری بعد از حمله رژیم صهیونیستی به قطر برای ترور رهبران حماس صورت گرفت.