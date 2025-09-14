  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

«فیگارو»: تنش‌های داخلی در «اسرائیل» تشدید شده است

یک نشریه فرانسوی به تشدید تنش های داخلی و اختلافات میان مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، نشریه فرانسوی فیگارو اذعان کرد که عملیات ارابه‌های گیدئون ۲ باعث تشدید اختلافات میان مقامات نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی شده است.

در این گزارش آمده است، درگیری‌های لفظی میان سران رژیم صهیونیستی دیگر پنهان نیست و علنی شده است. آنها تلاش می‌کنند انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه روند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، ارتش رژیم صهیونیستی به حملات خود علیه غزه ادامه می‌دهد بدون آنکه تضمین‌های واقعی برای تحقق اهداف تل آویو وجود داشته باشد.

فیگارو اضافه کرد، همین مسأله باعث افزایش سطح تنش‌های داخلی و مطرح شدن سؤالات جدی در خصوص میزان نتیجه بخش بودن حملات علیه غزه طی ماه‌های گذشته شده است.

کد خبر 6588828

