  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

۱۰۰ شهر جهان در حمایت از غزه دست به اعتصاب غذا می‌زند

یک جنبش مردمی در فلسطین از برگزاری اعتصاب غذای جهانی در ۱۰۰ شهر برای حمایت از مردم مظلوم غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، جنبش مردمی حمایت از غزه اعلام کرد که قرار است یک اعتصاب غذای جهانی در ۱۰۰ شهر عربی و غیر عربی در روزهای ۱۶ و ۲۳ سپتامبر جاری برگزار شود.

این اقدام جهانی در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه به ویژه گرسنگی دادن به ساکنان آن صورت می‌گیرد.

مصطفی البرغوثی دبیر کل جنبش طرح ملی فلسطین در جریان کنفرانس خبری در شهر البیره واقع در رام الله تاکید کرد که باید از پتانسیل ملت‌های مختلف برای حمایت از غزه استفاده کرد. نشست سران کشورهای عربی و اسلامی نیز قرار است برگزار شود و دست کم باید رژیم صهیونیستی از سوی این کشورها تحریم و روند عادی سازی روابط با تل آویو لغو شود.

وی همچنین به حرکت ده‌ها کشتی به سمت نوار غزه برای شکستن محاصره این باریکه اشاره کرد.

کد خبر 6588852

