به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح سفر یک روزه رئیس جمهور به استان اردبیل، اظهار کرد: این سفر با حذف تشریفات و بدون هماهنگی قبلی به صورت غیرمنتظره به اردبیل انجام شد و ما یک ساعت قبل از حضور رئیس جمهور در جریان این سفر قرار گرفتیم.
وی افزود: به دنبال این سفر، چهار نشست رئیس جمهور در بخشهای مختلف برگزار شد که اولین جلسه نشست توسعه عدالت آموزشی بود که با هدف احداث و تکمیل سه هزار و ۲۰۰ کلاس درس در استان و جلب نظر خیران و مشارکت مردمی برگزار شد تا شرایط بهتری را در ارتقای کیفی نظام آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی شاهد باشیم.
استاندار اردبیل تصریح کرد: دومین نشست رئیس جمهور با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی برگزار شد تا تأمین مالی برای طرحهای تولیدی و اقتصادی انجام شود که ما در نشست با ۱۴ مدیرعامل بانک عامل کشوری پرداخت ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی را مصوب کرده بودیم تا این منابع در اختیار صاحبان واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری قرار گیرد.
امامی یگانه گفت: در سفر رئیس جمهور به استان قرار شد ۵۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز به استان انجام شده و تسهیلگری را در ترخیص کالا، تأمین ارز و تداوم بستههای حمایتی از واحدهای تولیدی را شاهد باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای ۲۲ طرح سرمایهگذاری با همراهی ۱۴ هلدینگ اقتصادی تفاهمنامهای به امضا رسید تا در این حوزه ۴۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخشهای گلخانهای، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ساخت هتل، مجتمعهای گردشگری و توریستی، احداث باغات مدرن، انرژی تجدیدپذیر و طرحهای با ارزش افزوده اقتصادی بالا را شاهد باشیم.
استاندار اردبیل اضافه کرد: سومین نشست رئیس جمهور با فعالان سیاسی و رسانهای برگزار شد که به دلیل محدودیت فضا و پروتکل سفر ما شرمنده حضور گروههای مختلف سیاسی و احزاب شدیم.
امامی یگانه به برگزاری نشست فعالان اجتماعی و فرهنگی با رئیس جمهور اشاره کرد و یادآور شد: در این نشست قرار شد طرح توسعه محور محلات در ۲۰۰ محله استان اردبیل انجام شده و از همراهی سازمانهای مردم نهاد، سمنها و انجمنهای خیریه بهره بیشتری ببریم.
وی به برگزاری جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: ما در ۱۰ ماه مسئولیت استانداری اردبیل سعی کردیم تا تکمیل پروژههای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد را در اولویت تکمیل و بهرهبرداری قرار داده و در کنار آن، از شروع پروژههای جدید به هر نحوی پرهیز کنیم.
استاندار اردبیل بیان کرد: اولویت ما تکمیل پروژههای با پیشرفت ۶۰ و ۷۰ درصد در مناطق مختلف استان است و در این زمینه رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع تأمین شده تا ما بتوانیم این طرحها را به سرانجام برسانیم.
امامی یگانه بیان کرد: در کنار توسعه متوازن در استان و توجه به مناطق کم برخوردار، سعی بر این بوده تا در سفرهای استانی رئیس جمهور نیز مناطق مرزی و کم برخوردار مورد توجه و تمرکز بیشتر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانکهای عامل و ۴۶.۵ هزار میلیارد تومان نیز از طریق سرمایهگذاری هلدینگها در استان انجام میشود.
استاندار اردبیل گفت: در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان در سفر با هدف ایجاد تحول بزرگ در استان مصوب شد تا در سال جاری شاهد تخصیص این منابع با هدف توسعه استان اردبیل باشیم.
نظر شما