۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه طرح‌های راه و بهداشت در اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: از محل سفر رئیس جمهور به استان اردبیل ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع صرف تکمیل پروژه‌های زیرساختی راه، راه آهن و حوزه بهداشت و درمان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح سفر یک روزه رئیس جمهور به استان اردبیل، اظهار کرد: این سفر با حذف تشریفات و بدون هماهنگی قبلی به صورت غیرمنتظره به اردبیل انجام شد و ما یک ساعت قبل از حضور رئیس جمهور در جریان این سفر قرار گرفتیم.

وی افزود: به دنبال این سفر، چهار نشست رئیس جمهور در بخش‌های مختلف برگزار شد که اولین جلسه نشست توسعه عدالت آموزشی بود که با هدف احداث و تکمیل سه هزار و ۲۰۰ کلاس درس در استان و جلب نظر خیران و مشارکت مردمی برگزار شد تا شرایط بهتری را در ارتقای کیفی نظام آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی شاهد باشیم.

استاندار اردبیل تصریح کرد: دومین نشست رئیس جمهور با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برگزار شد تا تأمین مالی برای طرح‌های تولیدی و اقتصادی انجام شود که ما در نشست با ۱۴ مدیرعامل بانک عامل کشوری پرداخت ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی را مصوب کرده بودیم تا این منابع در اختیار صاحبان واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

امامی یگانه گفت: در سفر رئیس جمهور به استان قرار شد ۵۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز به استان انجام شده و تسهیل‌گری را در ترخیص کالا، تأمین ارز و تداوم بسته‌های حمایتی از واحدهای تولیدی را شاهد باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای ۲۲ طرح سرمایه‌گذاری با همراهی ۱۴ هلدینگ اقتصادی تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید تا در این حوزه ۴۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش‌های گلخانه‌ای، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ساخت هتل، مجتمع‌های گردشگری و توریستی، احداث باغات مدرن، انرژی تجدیدپذیر و طرح‌های با ارزش افزوده اقتصادی بالا را شاهد باشیم.

استاندار اردبیل اضافه کرد: سومین نشست رئیس جمهور با فعالان سیاسی و رسانه‌ای برگزار شد که به دلیل محدودیت فضا و پروتکل سفر ما شرمنده حضور گروه‌های مختلف سیاسی و احزاب شدیم.

امامی یگانه به برگزاری نشست فعالان اجتماعی و فرهنگی با رئیس جمهور اشاره کرد و یادآور شد: در این نشست قرار شد طرح توسعه محور محلات در ۲۰۰ محله استان اردبیل انجام شده و از همراهی سازمان‌های مردم نهاد، سمن‌ها و انجمن‌های خیریه بهره بیشتری ببریم.

وی به برگزاری جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: ما در ۱۰ ماه مسئولیت استانداری اردبیل سعی کردیم تا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد را در اولویت تکمیل و بهره‌برداری قرار داده و در کنار آن، از شروع پروژه‌های جدید به هر نحوی پرهیز کنیم.

استاندار اردبیل بیان کرد: اولویت ما تکمیل پروژه‌های با پیشرفت ۶۰ و ۷۰ درصد در مناطق مختلف استان است و در این زمینه رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع تأمین شده تا ما بتوانیم این طرح‌ها را به سرانجام برسانیم.

امامی یگانه بیان کرد: در کنار توسعه متوازن در استان و توجه به مناطق کم برخوردار، سعی بر این بوده تا در سفرهای استانی رئیس جمهور نیز مناطق مرزی و کم برخوردار مورد توجه و تمرکز بیشتر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک‌های عامل و ۴۶.۵ هزار میلیارد تومان نیز از طریق سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها در استان انجام می‌شود.

استاندار اردبیل گفت: در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان در سفر با هدف ایجاد تحول بزرگ در استان مصوب شد تا در سال جاری شاهد تخصیص این منابع با هدف توسعه استان اردبیل باشیم.

