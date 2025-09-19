به گزارش خبرنگار مهر، شب پنجشنبه، نشست مشترک نمایندگان اردبیل با وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه با هدف بررسی روند اجرای طرحهای کلان توسعهای استان اردبیل تشکیل و گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژههای در دست اجرا ارائه شد
احد بیوته، نماینده اردبیل، نیر، سرعین و نمین در سخنان خود بر ضرورت تحقق کامل مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزههای زیربنایی استان تأکید کرد و گفت: اجرای پروژههای راه، مسکن، حملونقل و زیرساختهای عمرانی میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای سطح رفاه عمومی مردم شود.
وی همکاری دستگاههای اجرایی ملی و استانی، تخصیص بهموقع اعتبارات و رفع موانع اداری و مالی را از الزامات جدی در تسریع اجرای این پروژهها دانست و افزود: تکمیل راههای اصلی و فرعی، توسعه شبکه ریلی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری از اولویتهای اصلی استان است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی پروژهها، بر لزوم همافزایی دولت و نهادهای محلی تأکید کرد. همچنین سید حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: اعتبارات مصوب سفر رئیسجمهور به صورت مرحلهای تخصیص خواهد یافت و دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی دقیق حداکثر بهرهوری را از منابع موجود داشته باشند.
در پایان مقرر شد کارگروههای تخصصی به صورت منظم روند پیشرفت پروژهها را رصد کرده و گزارشهای دورهای برای اطلاع مردم و مسئولان ارائه دهند.
