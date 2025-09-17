به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات شاخص و ابتکاری استان در بخش اقتصاد و تولید، خواستار تبیین عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه اقتصاد در یک سال گذشته شد.



وی در نشست تشریح اقدامات و برنامه‌های ابتکاری دستگاه‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی استان اظهار کرد: در سفر رئیس‌جمهور به اردبیل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای طرح‌های اقتصادی اختصاص یافت و دستگاه‌ها و بانک‌ها موظف هستند سهم شهرستان‌ها را با اولویت طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت، اشتغال‌محور، صادرات‌محور و مؤثر در خودکفایی کشور مشخص کنند.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل به انعقاد تفاهم‌نامه ۴۶ هزار میلیارد تومانی با ۱۴ هلدینگ سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: اجرای این تفاهم‌نامه‌ها در سفر رئیس‌جمهور مصوب شده و با توجه به آغاز عملیات اجرایی ۷ طرح، لازم است تا پایان مهر اجرای ۷ طرح دیگر نیز با همکاری دستگاه‌ها آغاز شود.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه ۴۵۶ طرح اقتصادی در حال اجرا در استان وجود دارد، ادامه داد: برای این طرح‌ها ۱,۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملی، ۳,۲۰۰ میلیارد تومان از بانک تجارت در قالب اوراق سپرده‌گذاری، ۲,۰۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات تبصره ۱۸ و ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سفر رئیس‌جمهور اختصاص یافته است که بخشی از آن در مرحله دریافت تسهیلات قرار دارد.