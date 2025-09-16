به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در جلسه قرارگاه عدالت آموزشی با بیان اینکه توسعه عدالت هدف اصلی قرآن و حکومت اسلامی است گفت: هیچ مأموریتی ارزشمندتر از اقامه قسط و عدل در جامعه نیست و این مسیر برای ما و شما که در تعلیم و تربیت فرزندان کشور نقشآفرین هستید، افتخار بزرگی محسوب میشود.
وی با تشکر از تلاشهای گروههای جهادی قرارگاه نهضت عدالت آموزشی افزود: من شهادت میدهم که همکاران با وجود همه سختیها، با انگیزه، همدلی و برنامهریزی در حال حرکت هستند. گرچه موانع و کمبودها وجود دارد، اما تلاش و همت آنان شایسته قدردانی است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش مجموعههای جهادی گفت: این قرارگاه فاصله زیادی تا جایگاه واقعی خود دارد. ما باید از نگاههای فردی و جریانهای جزیرهای عبور کنیم و با اتکا به ظرفیتهای ملی و مردمی، این قرارگاه را تقویت دهیم.
کاظمی با بیان اینکه عدالت آموزشی را نباید صرفاً به توسعه فضا و تجهیزات محدود کنیم گفت: عدالت باید در عرصههای ورزشی، پرورشی، فرهنگی، تربیتی و حتی در کیفیت یادگیری دانشآموزان دنبال شود. امروز وظیفه داریم محرومیتها را در همه ابعاد شناسایی و برای رفع آن اقدام کنیم.
توزیع یک میلیون لوازم التحریر در قالب پویشهای مردمی
وی با بیان اینکه وقتی دانشآموزی حتی لوازمالتحریر یا حداقل امکانات آموزشی را ندارد، باید با رویکرد جهادی به کمک او شتافت افزود: خوشبختانه در قالب پویشهای مردمی، اقدامات ارزشمندی مانند توزیع یک میلیون بسته لوازمالتحریر انجام شده اما این اقدامات کافی نیست و باید توسعه یابد.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت هویتسازی برای گروههای جهادی آموزش و پرورش ادامه داد: باید برای این گروهها نماد، جایگاه و حتی کارت و لباس ویژه طراحی شود تا بهعنوان چهرههای شاخص خدمت شناخته شوند.
کاظمی گفت: ایجاد شبکه منسجم و استفاده از فناوریهای نوین برای اتصال و هماهنگی گروههای جهادی ضروری است. این شبکه باید فراتر از یک فرد یا مجموعه خاص عمل کند و همه فعالان را در قالب یک ساختار ملی پیوند دهد.
وی بر لزوم ظرفیتشناسی و ظرفیتسازی برای پشتیبانی از فعالیتهای جهادی تأکید کرد و افزود: اگر تنها به منابع دولتی تکیه کنیم به نتیجه نخواهیم رسید. باید منابع و امکانات مردمی و محلی شناسایی و در خدمت عدالت آموزشی قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تشکیل هیئتهای اندیشهورز در استانها از الزامات حرکت قرارگاه است ادامه داد: هیچ اقدام بزرگی بدون فکر و خرد جمعی به نتیجه نمیرسد.
قرارگاه عدالت آموزشی نباید تنزل پیدا کند
کاظمی خدمت در مسیر عدالت آموزشی را یک مأموریت مقدس توصیف کرد و گفت: قدر این فرصت را بدانید. بسیاری از انسانها در طول زندگی از این نعمت بیبهرهاند. خدمت به مردم، سختتر اما ارزشمندتر از بسیاری از عبادات است و رمز موفقیت، ایمان، اخلاص و نیت خدایی است.
وی با بیان اینکه جهاد فقط میدان جنگ نیست افزود: جهاد یک مفهوم جاری در زندگی است و هر کاری که برای خدمت به مردم با نیت الهی انجام شود، جهاد محسوب میشود.
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: قرارگاه عدالت آموزشی نباید تنزل یابد. مأموریت اصلی این قرارگاه ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در همه ابعاد است. اگر این نگاه الهی و مردمی را تقویت کنیم، میتوانیم آیندهای روشن برای فرزندان این سرزمین بسازیم.
