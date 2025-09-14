  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

کسب ۳ کرسی جهانی توسط نمایندگان ایران در مینی‌گلف

کسب ۳ کرسی جهانی توسط نمایندگان ایران در مینی‌گلف

در انتخابات کمیته‌های فدراسیون جهانی مینی‌گلف ایران صاحب ۳ کرسی جهانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی مینی‌گلف در حالی برگزار شد که طی آن لف متیلبرگ از کشور دانمارک به‌عنوان رئیس فدراسیون جهانی انتخاب شد و ساندار واکر از کشور فنلاند نیز برای ۴ سال دیگر در پست دبیرکلی ابقاء شد.

در جریان این مجمع انتخابات کمیته‌های مختلف فدراسیون جهانی نیز برگزار شد و ۳ نماینده از ایران موفق به کسب کرسی شدند.

مهرداد جمشیدی دبیر کل فدراسیون گلف با احراز آرای لازم صاحب کرسی کمیته ورزش‌های همگانی شد.

در این انتخابات، کرسی احمدرضا دلیران‌فیروز در کمیته رسانه تمدید شد و حامد هاشمی رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون گلف به عضویت کمیته حقوقی فدراسیون جهانی مینی‌گلف درآمد.

کد خبر 6588775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها