مهرداد کابلی سرمربی مینی گلف ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت به همه هموطنان عزادار در پی حملات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران و شهادت مردم کشورمان، عنوان کرد: کشور ما در حال مذاکره و در تلاش برای ایجاد صلح مورد تجاوز دشمن قرار گرفت و بعید است کسی که منطق و معرفت داشته باشد این تجاوز بی‌رحمانه را محکوم نکند. ولی دشمن بداند این مردم تا پای جان برای دفاع از این خاک و این نظام ایستاده‌اند.

وی افزود: شهادت بسیاری از دانش‌آموزان در مدارس، تخریب خانه‌های مردم و آسیب رساندن به بیمارستان‌ها و از بین بردن اماکن ورزشی چیزی جز جنایت علیه ایران نیست و هر کسی که خودش را یک ایرانی بداند دلش از این همه اتفاق تلخ به درد می‌آید و نمی‌تواند سکوت کند.

کابلی مورد سکوت محافل بین‌المللی المللی ورزشی دنیا در این خصوص اظهار داشت: این سازمان‌ها توسط همین دشمن‌ها تغذیه مالی می‌شوند طبیعی است که در چنین شرایطی با همین روسیاهی پشت دشمن قرار بگیرند و در برابر این جنایت‌ها سکوت کنند.

سرمربی تیم ملی مینی گلف در پایان خاطر نشان کرد: به عنوان عضوی از جامعه ورزش کشور با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بیعت می کنم و اعلام می دارم من هم به همراه ملت شریف ایران تا پای جان ایستاده‌ام تا دشمن را از کرده خود پشیمان کنیم.