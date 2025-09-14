صبا کشت آرون؛ گام بلند خوداتکایی در تولید بذر سبزی و صیفی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در جهان امروز، بذر بهعنوان یکی از مهمترین نهادههای کشاورزی، نقشی تعیینکننده در امنیت غذایی کشورها دارد. وابستگی به بذر وارداتی، بهویژه در حوزه سبزی و صیفی، علاوه بر هزینههای سنگین برای کشاورزان، خطر از دست رفتن ذخایر ژنتیکی بومی را نیز در پی دارد. در همین راستا، توسعه تولید بذر هیبرید باکیفیت و متناسب با شرایط اقلیمی ایران، گامی ضروری برای ارتقاء بهرهوری و کاهش وابستگی به منابع خارجی محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت کرانه نیلگون افق امروز با اعلام خبر مشارکت در توسعه صنعت بذر کشور گفت: «بذر یکی از ارکان اصلی زنجیره تولید محصولات کشاورزی است. متأسفانه بخش عمده بذر اصلاحشده بسیاری از محصولات از خارج کشور وارد میشود و این مسأله، علاوه بر فشار ارزی، خطرات جدی برای امنیت غذایی و ذخایر ژنتیکی کشور ایجاد میکند.»
وی با اشاره به آمار رسمی سال ۱۴۰۲ افزود: «ارزش واردات بذر سبزی و صیفی کشور حدود ۴۱۸.۵ میلیون یورو بوده که بیشترین آن به بذر گوجهفرنگی با ۱۶۷ میلیون یورو اختصاص دارد. تولید داخلی بذرهای باکیفیت، علاوه بر کاهش هزینهها، میتواند توان رقابتی کشاورزان را بالا ببرد.»
تجربه جهانی و نقش بخش خصوصی
مدیرعامل شرکت کرانه نیلگون افق تصریح کرد: «تجربه جهانی نشان داده که موفقیت در صنعت بذر، به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان گره خورده است. در کشورهای توسعهیافته، شرکتهای بزرگی مانند مونسانتو، سینجنتا و بایر در کنار دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، فرآیند اصلاح و تولید بذر را پیش میبرند. این الگو ثابت کرده که مشارکت بخش خصوصی میتواند سرعت نوآوری، کیفیت محصولات و بهرهوری را ارتقاء دهد.»
ورود به تولید صنعتی بذر هیبرید
وی ادامه داد: «شرکت کرانه نیلگون افق با خرید بخشی از سهام شرکت دانشبنیان صبا کشت آرون، به شکل رسمی وارد حوزه تولید و عرضه بذور هیبرید سبزی و صیفی شده است. این اقدام، بخشی از راهبرد کلان ما برای خودکفایی در این بخش و کاستن از وابستگی به منابع خارجی است.»
اهداف این سرمایهگذاری شامل موارد زیر است:
نقشآفرینی بهعنوان تولیدکننده بذر گلخانهای و مزرعهای در کشور و کمک به امنیت غذایی
جلوگیری از خروج ارز و قطع وابستگی به تأمینکنندگان خارجی
حفظ و غنیسازی ژنوم گیاهی کشور
توسعه صادرات و ارزآوری با تمرکز بر کشورهای همسایه
اجرای پروژههای تحقیق و توسعه با هدف بهنژادی محصولات تولیدی
جمعبندی
پروژه همکاری میان کرانه نیلگون افق و صبا کشت آرون، نهتنها به کاهش واردات و صرفهجویی ارزی کمک میکند، بلکه با ایجاد بذرهای باکیفیت متناسب با شرایط ایران، فرصتهای جدیدی در بازار داخلی و بینالمللی فراهم میآورد. ارتقاء دانش فنی، توسعه زنجیره ارزش بذر، افزایش بهرهوری مزارع، ایجاد اشتغال پایدار و حفاظت از منابع ژنتیکی بومی، از دیگر دستاوردهای پیشبینیشده این طرح است.
مدیرعامل کرانه نیلگون افق تأکید کرد: «این مسیر، با تمرکز بر تولید بذر هیبرید در کنار نوآوریهای بهنژادی، میتواند ضمن تامین بخشی از نیاز بازار داخلی، کشور را در جایگاه یک تولیدکننده توانمند و مستقل در منطقه تثبیت کند و الگویی موفق برای سایر حوزههای کشاورزی رقم بزند.»
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما