به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجیان دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو صبح یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه پوستر این رویداد ملی با رویکرد هوش مصنوعی رونمایی شده است، اظهار کرد: محورهای این رویداد شامل تحرک‌سازی تصاویر شهدا، بازآفرینی صوت و وصیت‌نامه‌ها، طراحی آثار هنری و پوستر و ایده‌های نوآورانه است.

به گفته وی، تنها آثاری که توسط هوش مصنوعی خلق شوند، پذیرش خواهند شد و آخرین مهلت ارسال آثار ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ است.

دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی شهدا در نگاه نشل نو افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت خادمیاران شهدا به آدرس khademyaranshohada.com در این رویداد شرکت کنند.

حاجیان خاطرنشان کرد: همان‌طور که در جنگ دوازده‌روزه مشاهده کردیم، هوش مصنوعی می‌تواند در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش بسزایی داشته باشد. تصاویری که در همان روزهای ابتدایی با استفاده از هوش مصنوعی خلق شدند، مورد استقبال گسترده مخاطبان در فضای مجازی قرار گرفتند و تأثیر عمیقی بر آن‌ها گذاشت؛ تأثیری که شاید یک سخنرانی یک‌ساعته هم نتواند ایجاد کند.

وی ادامه داد: درباره اهمیت موضوع باید گفت که ما احساس می‌کنیم شکافی بین نسل نوجوان و جوان امروز با مفاهیم دفاع مقدس و فرهنگ شهادت وجود دارد. در جلسه‌ای که پیش از این با شهردار اصفهان داشتیم، ایشان پیشنهاد کردند که باید به سراغ جوانان و نوجوانان برویم و در محیط آن‌ها حضور پیدا کنیم. با استفاده از هوش مصنوعی می‌توانیم به این نسل نزدیک‌تر شویم.

دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو افزود: وضعیت موجود نشان می‌دهد که آرشیو بسیار گسترده‌ای از تصاویر، خاطرات و مستندات شهدا در بنیاد شهید و برخی سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر وجود دارد اما متأسفانه این منابع همچنان به‌صورت سنتی نگهداری می‌شوند.

حاجیان اضافه کرد: علاوه بر این دسترسی گسترده به این منابع برای عموم مردم وجود ندارد و فناوری‌های نوین برای بازنمایی فرهنگ ایثار و شهادت به‌کار گرفته نشده است.

وی با اشاره به اهداف کلان و اختصاصی این رویداد گفت: در بخش اهداف اختصاصی ما به دنبال آموزش هوش مصنوعی به‌عنوان مقدمه‌ای برای شکل‌گیری این رویداد هستیم.

دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو ابراز کرد: از زمان اطلاع‌رسانی و انتشار فراخوان ارسال آثار تلاش کردیم به‌ویژه در حوزه دانش‌آموزان و دانشجویان، برنامه‌های آموزشی را برگزار کنیم. تعاملات خوبی با دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش انجام شده و امیدواریم این همکاری‌ها عمیق‌تر شود.

حاجیان افزود: با ظرفیت خادمیاران شهدا در استان‌های مختلف، مدیران ما در شعب استانی پای کار هستند تا این رویداد به بهترین شکل برگزار شود.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف اختصاصی ایجاد پویش‌های مردمی است، اظهار کرد: در این راستا هر هفته در قالب برنامه «دیدار آسمانی» به دیدار خانواده‌های شهدا می‌رویم. گاهی خانواده‌ای می‌گوید پس از چهل سال از انقلاب، این دومین بار است که کسی به دیدار ما آمده است. این خانواده‌ها گنجینه‌های ارزشمندی از خاطرات و آثار شهدا دارند که متأسفانه هنوز جایی ثبت و اطلاع‌رسانی نشده است.

دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو تصریح کرد: ما با ایجاد پویش‌های مردمی در این رویداد به دنبال استخراج این گنجینه‌های عمیق هستیم تا نه‌تنها بنیاد شهید بلکه سازمان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی دیگر نیز از آن‌ها بهره‌مند شوند.

حاجیان ادامه داد: مدل اجرایی این رویداد دو بخش دارد؛ بخش اول آماده‌سازی علمی و پژوهشی است و ما تلاش کردیم در دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی برگزار کنیم که مختصر، مفید و جذاب باشد تا وقت دانش‌آموزان و دانشجویان را نگیرد و آن‌ها را خسته نکند.

وی با اشاره به اینکه بخش دوم فعالیت‌های میدانی و تبلیغاتی را شامل می‌شود، گفت: استان‌های مختلف در این زمینه بسیار خوب عمل کردند؛ برای مثال در استان لرستان تبلیغات میدانی، در استان بوشهر و استان فارس فعالیت‌های موفقی انجام شده است و در اصفهان نیز به‌زودی این فعالیت‌ها آغاز خواهد شد.

دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی شهدا با نگاه نسل نو ابراز کرد: تاکنون ۶۵ درصد آثار ارسالی توسط بانوان و ۲۵ درصد توسط آقایان ارائه شده است.

حاجیان با بیان اینکه آثار هنری در مقایسه با سایر محورها بیشترین سهم را دارند و این نشان‌دهنده تجلی هنر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، گفت: میانگین سنی شرکت‌کنندگان تاکنون ۲۱ سال بوده که آمار جالبی است. امیدواریم با اطلاع‌رسانی‌های بیشتر استقبال گسترده‌تری از این رویداد صورت گیرد.

در ادامه، مجید ماندگاری رئیس شورای سیاست‌گذاری این رویداد با تأکید بر لزوم ایجاد آرشیو قوی از آثار شهدا با استفاده از هوش مصنوعی، گفت: هوش مصنوعی بر اساس داده‌های موجود در پایگاه‌های اینترنتی تحلیل و پردازش انجام می‌دهد اما تاکنون کار جدی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با این فناوری انجام نشده است.

وی اضافه کرد: هدف ما ایجاد آرشیوی است که بتواند به‌عنوان مرجعی برای تولید محتوا در این حوزه استفاده شود.

در ادامه حسین خاکرند مسئول دبیرخانه دائمی رویداد نیز با تأکید بر ملی بودن این رویداد، اظهار کرد: همکاری گسترده‌ای با بنیاد شهید سراسر کشور و آموزش‌وپرورش برای آموزش هوش مصنوعی به دانش‌آموزان و دانشجویان در نظر گرفته شده است.

وی از ایجاد پویش‌های مردمی برای استخراج گنجینه‌های ارزشمند خانواده‌های شهدا خبر داد و گفت: این رویداد به دنبال بازسازی و ترمیم تصاویر و وصیت‌نامه‌های شهدا با استفاده از فناوری‌های نوین است.

به گزارش مهر، رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو اواخر مهرماه سال جاری با حضور مسئولان کشوری برگزار و از ۳۶ اثر برتر تجلیل خواهد شد.