حجت الاسلام حامد منتظری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظلم ستیزی و عدالت خواهی از تعالیم اصلی دین اسلام است که متأسفانه با انحراف در خلافت و ترویج اندیشههای نادرست، بهشدت تضعیف شد و مغفول ماند.
عضو هیئت علمی گروه تاریخ مؤسسه امام خمینی (ره) بیان کرد: اینکه اکنون سران و برخی امتهای به ظاهر اسلامی در برابر ظلمهای آشکار رژیم صهیونیستی به مسلمانان فلسطین و لبنان، ساکت و خاموشَند، ریشه در این دارد که در طول تاریخ، ایشان به «مبارزه نکردن با ظلم»، بلکه به «قبول ظلم و فساد» و حتی «توجیه و حمایت از آن» کاملاً عادت کردهاند.
استاد حوزه علمیه قم ابراز کرد: باید بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی توجه داشت و بیماری ویرانگرِ «سکوت اکثریت مسلمانان در برابر ظالمان» ریشه در اندیشههای باطلی دارد.
حجت الاسلام منتظری مقدم اضافه کرد: شیعیان، به تأسی از اهل بیت (ع)، همواره از ظلم و ظالم پرهیز و از مظلوم حمایت کردهاند.
عضو هیئت علمی گروه تاریخ مؤسسه امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: اینکه این روزها در ویدئوهای متعدد میبینیم برخی از فلسطینیان و دیگران، با تمجید از ایستادگی شجاعانه شیعیان در برابر جنایتکاران صهیونیستی، از گرایش خود به مکتب اهلبیت (ع) سخن میگویند، تنها گوشههایی از این واقعیت تاریخی است که حمایت از مظلوم، تأثیری شگرف در چرخش نگاه آزادگان به مکتب اهل بیت (ع) داشته، همچنین توانسته است دلها را به «مهدی عدلگستر در جهان» امیدوار و زنده نگاه دارد.
نظر شما