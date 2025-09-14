  1. بین الملل
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

دفتر اطلاع رسانی دولت غزه: ادعاهای تل‌آویو درباره شهر غزه دروغ است

دفتر اطلاع رسانی دولت غزه: ادعاهای تل‌آویو درباره شهر غزه دروغ است

دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که مدارس و ساختمان‌های مسکونی در شهر غزه در حال تخریب به دست نظامیان صهیونیست است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر هدف قرار دادن مواضع نیروهای مقاومت در شهر غزه کاملاً دروغ است. در حال حاضر غیرنظامیان به صورت مستقیم هدف قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اضافه کرد که ساختمان‌های مسکونی، مدارس و زیر ساخت‌های شهر غزه در حال تخریب به دست نظامیان صهیونیست است.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی به تازگی عملیات ارابه‌های گیدئون۲ را به بهانه هدف قرار دادن مواضع نیروهای مقاومت و در واقع برای بیرون کردن ساکنان شهر غزه از این منطقه و غیرقابل سکونت کردن این شهر آغاز کرده است.

