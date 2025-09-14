۶۸ شهید در غزه طی ۲۴ ساعت، ۹۲ درصد کودکان غزه گرسنه اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ مورد مرگ ناشی از گرسنگی و سوءتغذیه را ثبت کرده است که مجموع مرگ و میر ناشی از سوءتغذیه را به ۴۲۲ شهید، از جمله ۱۴۵ کودک، افزایش می‌دهد.

از زمان اعلام قحطی توسط سازمان ملل در غزه، ۱۴۴ مورد مرگ از جمله ۳۰ کودک ثبت شده است.

منابع بیمارستانی در نوار غزه گزارش دادند که از بامداد امروز یکشنبه تاکنون ۴۱ فلسطینی در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند. بر اساس این گزارش، ۲۸ نفر از این شهدا در شهر غزه شهید شده‌اند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶۸ شهید و ۳۴۶ مجروح دیگر به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

در این میان، ۱۰ نفر از شهدای حوادث مربوط به دریافت کمک‌های غذایی بودند که با این آمار، مجموع شهدای این بخش به ۲۴۹۴ نفر و مجروحان به بیش از ۱۸۱۳۵ نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی و دفاع مدنی هنوز قادر به دسترسی به آن‌ها نیستند.

با احتساب آمار جدید، از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه از ۷ اکتبر تاکنون شمار کلی شهدا در نوار غزه به ۶۴۸۷۱ نفر و مجروحان به ۱۶۴۶۱۰ نفر افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای سازمان ملل، نیازهای غذایی بیش از ۹۲% از کودکان بین ۶ تا ۲۳ ماه و زنان باردار و شیرده به دلیل کمبود حداقل تنوع غذایی برآورده نمی‌شود.

همچنین حدود ۲۹۰ هزار کودک زیر ۵ سال و ۱۵۰ هزار زن باردار و شیرده به تغذیه و مکمل‌های ریزمغذی نیاز دارند.

تخمین زده می‌شود که بیش از ۶۰ هزار کودک و ۱۶ هزار زن باردار و شیرده در سال جاری به درمان سوءتغذیه حاد نیاز خواهند داشت.