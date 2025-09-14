  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

وقوع شدیدترین حملات برای تخریب ساختمان‌های مسکونی در غزه

وقوع شدیدترین حملات برای تخریب ساختمان‌های مسکونی در غزه

گزارش‌های رسانه‌ای از شدیدترین عملیات رژیم صهیونیستی در جنوب شهر غزه برای منفجر کردن و تخریب ساختمان‌های مسکونی حکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه شدیدترین عملیات منفجر کردن ساختمان‌های مسکونی را در جنوب شهر غزه از زمان آغاز جنگ در این باریکه تاکنون انجام داد.

بر اساس این گزارش، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که منفجر کردن ساختمان‌های جنوب شهر غزه همزمان با حملات هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی صورت گرفت. این حملات به صورت مشخص علیه محله تل الهوی شدت گرفته است.

جنگنده‌ها و توپخانه رژیم صهیونیستی محله‌های الزیتون در جنوب شرق و الشجاعیه در شرق شهر غزه را هدف قرار دادند.

در مرکز نوار غزه نیز چادرهای آوارگان فلسطینی در شهر دیرالبلح در اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شدند.

در این حملات دست کم شش فلسطینی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیدند. حملات رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان فلسطینی در ساعات بامدادی و زمانی که کودکان در خواب بودند انجام شد.

کد خبر 6588755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها