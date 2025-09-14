به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه شدیدترین عملیات منفجر کردن ساختمان‌های مسکونی را در جنوب شهر غزه از زمان آغاز جنگ در این باریکه تاکنون انجام داد.

بر اساس این گزارش، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که منفجر کردن ساختمان‌های جنوب شهر غزه همزمان با حملات هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی صورت گرفت. این حملات به صورت مشخص علیه محله تل الهوی شدت گرفته است.

جنگنده‌ها و توپخانه رژیم صهیونیستی محله‌های الزیتون در جنوب شرق و الشجاعیه در شرق شهر غزه را هدف قرار دادند.

در مرکز نوار غزه نیز چادرهای آوارگان فلسطینی در شهر دیرالبلح در اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شدند.

در این حملات دست کم شش فلسطینی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیدند. حملات رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان فلسطینی در ساعات بامدادی و زمانی که کودکان در خواب بودند انجام شد.