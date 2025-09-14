انتقال اشجار به پادگان برای ساخت بزرگراه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ تهران در سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای شورا در مورد قطع درختان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ برای اجرای آزادراه شهید شوشتری و تقاطع بزرگراه بسیج-محلاتی باید بستر پروژه فراهم می‌شد. زون هایی برای جابجایی اشجار در نظر گرفته شد و شهرداری منطقه نسبت به جابجایی اشجار اقدام کرد.

وی افزود: دو حکم کمیسیون ماده هفت در چهارم دی ماه برای آزادراه شهید شوشتری و ۱۲ آذرماه برای بزرگراه شهید محلاتی صادر شده بود و مناقصه به چاپ رسید. از بین پیمانکاران، با رعایت تمام ضوابط قانونی، یکی از پیمانکاران دارای سابقه قبلی انتخاب شد و عملیات اجرایی را برعهده گرفت.

شهرابی با بیان اینکه زمان انعقاد قرارداد ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ بود و دو ماه فرصت داشت، گفت: رقم قرارداد ۲۸ میلیارد تومان بود که در طی اجرای این قرارداد ۶ هزار و ۸۱۳ درخت از ۶ موقعیت برداشت و به مناطق نظامی منتقل شد.

وی ادامه داد: جابجایی‌ها تا ۲۷ دی ماه انجام و غالب درختان به مجموعه نیروی زمینی سپاه منتقل شد. پیمانکار موظف بود در دوره چهار ماهه، تضمین نگهداری درختان را بر عهده داشته باشد و پیمانکار در این مدت در محل حضور داشته و آبیاری و نگهداشت درختان را انجام داده است.

شهرابی با بیان اینکه در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳ کارشناس فضای سبز اعلام کرد که درختانی که شرایط نگهداری داشتند به صورت سبز حفظ شده‌اند، خاطرنشان کرد: پیمانکار موظف بود ۸۰ درصد درختان را به صورت سبز تحویل دهد. خشک شدن درختان با بن بالا و سوزنی شکل در جابجایی‌ها اجتناب پذیر بود و غیر از آن هزار و ۸۹ درخت خشک و به دنبال آن پیمانکار یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان جریمه شد. باید درختان با بن بالای ۱۵ سانتی متر غرس می‌شد و هزار و ۲۰۰ درخت زیتون تلخ کاشته شد.

وی اضافه کرد: ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رقم حسن انجام کار باقی مانده و پرداخت شده است. هزینه جابجایی پرداخت نشده، جریمه صورت گرفته و هزینه حسن انجام کار نیز باقی مانده است. اینکه پس از دوره تضمین چه اتفاقی در آن محدوده افتاده، از ید پیمانکار و منطقه خارج بوده است.

شهرابی با بیان اینکه پادگان نیروی زمینی موظف بوده از درختان نگهداری کند، گفت: اتفاقاتی که در آن افتاده، بر اساس گفته‌های کارشناس فضای سبز پس از دوران تضمین بوده است. با پیگیری‌های فراوان، تنها اجازه دادند با خودرو از محل بازدید کنیم و حتی اجازه نداشتیم از خودرو پیاده شویم. ما به آن مجموعه دسترسی نداریم.

شهردار منطقه ۱۴ با تأکید بر اینکه پادگان باید نسبت به نگهداشت درختان پس از دوره تضمین اقدام می‌کرد، یادآور شد: درختان شهرک‌ها را هم شهرداری نگهداری نمی‌کند و وظیفه‌ای در این زمینه ندارد. این اتفاق در تمام تهران جریان دارد و تنها مختص منطقه ۱۴ نیست.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت پادگان، بعید است امکان آبیاری درختان وجود داشته باشد. به اعتقاد بنده شهرداری نباید زیر بار جابجایی درختان به پادگان می‌رفت اما آن اتفاق افتاد.