خیرین مدرسه ساز سال گذشته ۲۰ همت هزینه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل هندویان، ظهر یکشنبه در آئین خشتگذاری مدارس «اولیا» در قم با بیان اینکه رفتار معلمان خیّرساز است گفت: معلمی را باید حقیقتاً شغل انبیا دانست، چراکه تأثیر ماندگاری در مسیر هدایت نسلها دارد.
سخنگوی جامعه خیرین مدرسهساز کشور با اشاره به فعالیتهای خیرین مدرسهساز تصریح کرد: خیرین در سال گذشته بالغ بر ۲۰ همت برای توسعه فضاهای آموزشی در کشور هزینه کردهاند.
هندویان با قدردانی از استمرار حضور خیرین در عرصه مدرسهسازی خاطرنشان کرد: هرچند برخی از آنان ممکن است از نوع رفتار برخی مسئولان دلگیر شوند، اما همه خیرین بهخوبی میدانند که کار آنان برای فرد یا دستگاه خاصی نیست، بلکه در این مسیر نورانی تنها با خداوند معامله میکنند.
معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم نیز در این مراسم گفت: مطابق روایت پیامبر اکرم، بهترین میراثی که والدین برای فرزندان خود باقی میگذارند مال نیست، بلکه تربیت است، چرا که مال فناپذیر اما تربیت ماندگار خواهد بود.
وی با اشاره به ساخت «مدرسه اولیا» در قم افزود: این اقدام ارزشمند، مصداقی عینی از همان حدیث نبوی است که تربیت را به نسلهای آینده به ارث میگذارد و از همین رو، باید مورد ترویج و تبلیغ گسترده قرار گیرد.
معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم تأکید کرد: اصلیترین راهبرد نظام جمهوری اسلامی بر اساس اندیشه و سیره امامین انقلاب، مردمیسازی امور است و مشارکت مردم در ساخت مدارس نمونهای روشن از تحقق این رویکرد است.
