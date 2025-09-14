پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بارگاهی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال از مطالبات مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد در شهریور ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است، که از این مبلغ، ۲۸۰ میلیارد ریال مربوط به بیمارستانها و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی و ۱۷۰ میلیارد ریال مربوط به مراکز غیر از دولتی دانشگاهی می‌باشد.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر ادامه داد: بیمه سلامت استان با بررسی مداوم پرونده‌ها و اسناد درمانی بیمه‌شدگان و مراکز و مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد تلاش می‌کند تا تعلل و خللی در پرداخت‌ها و به تبع آن در خدمات‌رسانی بیمه‌ای به بیمه‌شدگان ایجاد نشود.

وی با اشاره به گستردگی شبکه ارائه‌دهندگان خدمت در استان بوشهر افزود: «اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر در حال حاضر با ۶۳۱ مؤسسه تشخیصی درمانی قرارداد همکاری دارد که از مجموع تعداد کل مؤسسات ۱۳۸ داروخانه با بیمه سلامت طرف قرارداد همکاری هستند.

بارگاهی تأکید کرد: در حال حاضر، قرارداد سازمان بیمه سلامت با بیش از ۶۳۰ مؤسسه تشخیصی درمانی در استان، نشان‌دهنده اعتماد متقابل و همکاری سازنده میان بیمه سلامت و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در سطح استان است.

بارگاهی ادامه داد: اکنون ۹۰ درصد خدمات درمان ناباروری در مراکز دولتی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. درمان ناباروری در مراکز خصوصی نیز با ۷۰ درصد تعرفه مصوب بخش دولتی تحت پوشش بیمه سلامت است همچنین ۶۹ قلم دارو تحت پوشش ۹۰ درصدی بیمه قرار گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر در خصوص داروهای بیماران خاص از جمله تالاسمی، هموفیلی، پیوند کلیه، دیالیز و ام اس و گروه بیماران سرطانی تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت ایران پوشش بیمه‌ای ۹۰ تا ۱۰۰ درصد و یا با حداقل فرانشیز این بیماران را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: همکاران ما در اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر همواره در تلاشند تا ضمن گسترش پوشش بیمه‌ای، خرید خدمات سلامت را به نحو مطلوبی برای دسترسی بهتر بیمه شدگان فراهم نمایند و با تعامل سازنده با مؤسسات طرف قرارداد، سطح رضایت بیمه‌شدگان را ارتقا دهند.