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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۶

مطالبات مؤسسات تشخیصی و درمانی از بیمه سلامت بوشهر پرداخت شد

مطالبات مؤسسات تشخیصی و درمانی از بیمه سلامت بوشهر پرداخت شد

بوشهر- مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر از پرداخت بیش از ۳۳۵ میلیارد تومان به مؤسسات تشخیصی و درمانی طرف قرارداد این اداره‌کل در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بارگاهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات بیمه سلامت بوشهر در راستای حمایت از بیمه‌شدگان و استمرار ارائه خدمات درمانی، اظهار کرد: در سال جاری، مبلغ ۳۳۵ میلیارد تومان به صورت علی‌الحساب به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بیمارستان‌های دولتی و سایر مؤسسات تشخیصی و درمانی طرف قرارداد در استان پرداخت شده است.

وی افزود: این پرداخت‌ها با هدف تأمین به‌موقع منابع مالی مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت، استمرار خدمت‌رسانی و کاهش دغدغه مراکز طرف قرارداد انجام شده و بیمه سلامت استان بوشهر تلاش می‌کند فرآیند پرداخت مطالبات مؤسسات را با جدیت دنبال کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر با بیان اینکه بیش از ۶۲۰ مؤسسه تشخیصی و درمانی با بیمه سلامت استان قرارداد دارند، گفت: بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان از طریق همین مراکز ارائه می‌شود و پرداخت به‌موقع مطالبات آنها نقش مهمی در تداوم و کیفیت ارائه خدمات دارد.

بارگاهی ادامه داد: از مجموع اعتبارات پرداخت‌شده در سال جاری، بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان به مؤسسات خصوصی اختصاص داده شده است که بالغ بر هفت میلیارد تومان آن در بخش خسارت متفرقه و مبلغ ۱۶ میلیارد تومان آن در بخش صعب العلاج، پرداخت شده است و در بخش دولتی نیز بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت بوشهر خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه صورتحساب مؤسسات به صورت کامل ارائه نشده است، این مبلغ به صورت علی‌الحساب پرداخت شده تا روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و فعالیت مراکز طرف قرارداد بدون وقفه ادامه داشته باشد.

بارگاهی یادآور شد: در خصوص مطالبات سال گذشته نیز امیدواریم دولت با تخصیص منابع، در خصوص پرداخت مطالبات مذکور عنایت و مساعدت لازم را داشته باشد.

وی تأکید کرد: بیمه سلامت استان بوشهر در چارچوب وظایف و منابع اعتباری خود، پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد را با هدف تقویت چرخه ارائه خدمات سلامت، حمایت از مراکز درمانی و تسهیل دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات مورد نیاز در اولویت قرار داده است.

کد مطلب 6940809

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