مردم همیشه عامل اصلی امنیت و قدرت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله رضایی شامگاه ۱۵ شهریور در آئین جشن وحدت در مسجد رسول اکرم شیراز با تبریک هفته وحدت، اظهار داشت: وحدت در انقلاب اسلامی در سه مرحله شکل گرفته است: نخست، پیروزی انقلاب که بین تودهها و اقشار مختلف ایجاد شد؛ دوم، اتحاد بین نخبگان و اقوام ایرانی و سوم، نماد اصلی وحدت که بهواسطه مقاومت و اتحاد مردم و مسئولین در مقابل دشمنان بهوجود آمد.
وی جنگ تحمیلی را نمونهای از این وحدت و مقاومت دانست و افزود: دشمنان با منابع قدرت جدید، فناوری و رسانههای متعدد تلاش کردند تا بر ملت ایران غلبه کنند، اما ملت با هوشیاری، فناوری و حمایتهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) پیروز شدند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس بر نقش مردم در امنیت پایدار تأکید کرد و گفت: اگرچه سلاحهای مدرن ممکن است کارایی خود را از دست دهند، اما مردم همیشه عامل اصلی امنیت و قدرت ملی هستند.
وی همچنین به وحدت و همدلی مردم در برابر دشمن در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره و از تدابیر و رهنمودهای مسئولان و همکاریهای مختلف استانی و ملی در مدیریت بحران و حفظ امنیت کشور در این ایام تقدیر کرد.
رضایی در پایان به تغییر فرماندار یکی از شهرستانهای فارس، که یک بانوی اهل سنت است، اشاره و بر اهمیت حضور و مشارکت اهل سنت در مدیریتهای استانی و شهرستانی تأکید کرد.
