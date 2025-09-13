گنجینه دیرین وقف؛ موتور محرکه توسعه و اعتمادآفرینی در جامعه امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری ظهر شنبه در همایش یاوران وقف استان فارس، به ریشه‌های عمیق نهاد وقف در تمدن‌های باستانی و شکوفایی آن در دوران اسلام اشاره کرد.

استاندار فارس گفت: وقف، به عنوان یک سازوکار فقهی و حقوقی، همواره در حال تکامل بوده و امروزه ظرفیت‌های چشمگیری برای نقش‌آفرینی در حوزه‌های متنوعی چون فرهنگ، جامعه، پژوهش و درمان دارد.

امیری، ضمن ادای احترام به نیک‌اندیشان و واقفان، به تاریخچه این نهاد در ایران باستان اشاره کرد و افزود: اگرچه وقف پیش از اسلام نیز رواج داشته، اما با ظهور پیامبر اکرم (ص) و تعالیم اسلامی، ساختاری منسجم و هویتی متمایز یافت که افتخار دیرین مسلمانان به شمار می‌آید.

استاندار فارس با نگاهی به نیات واقفان در قرون گذشته، گفت: در ۲۰۰ سال اخیر، هدف مشترک خیرین همواره معطوف به رفع مشکلات مردم و حمایت از امور فرهنگی، اجتماعی و خیریه بوده است.

وی سندهای وقفی را از معتبرترین متون حقوقی دانست که مملو از ظرافت‌های فقهی و ادبی است و سپس با تأکید بر انعطاف‌پذیری ذاتی وقف، ادامه داد: این نهاد می‌تواند شامل دارایی‌های مدرنی چون سهام نیز بشود.

امیری گفت: وقف، از زمین و ساختمان گرفته تا هر سرمایه ارزشمند دیگر، می‌تواند بستر خدمت‌رسانی گسترده‌ای در زمینه‌های پژوهشی و درمانی فراهم آورد.

استاندار فارس، جوهره اصلی وقف را کار خیر خواند و افزود: اسلام همواره وقف را به عنوان راهکاری برای حل معضلات اجتماعی ارج نهاده است.

وی بر اهمیت ایجاد اعتمادی دو سویه میان سازمان اوقاف و خیرین تأکید کرد و هشدار داد که فقدان این اعتماد، می‌تواند مردم را از مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه بازدارد.

امیری با اشاره به جایگاه ممتاز فارس به عنوان دومین استان کشور از نظر تعداد موقوفات (پس از موقوفات امام رضا (ع))، خواستار همراهی و انعطاف بیشتر مدیران اوقاف با واقفان شد.

استاندار فارس تصریح کرد: در موارد اختلاف بر سر موقوفات، توسل به راهکارهای قضائی باید آخرین چاره باشد، چرا که روی آوردن زودهنگام به مراجع قضائی، در درازمدت موجب سلب اعتماد می‌شود.