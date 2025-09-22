به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح دوشنبه در همایش آزادسازی زندانیان جرایم مالی غیرعمد فارس با اشاره به تقارن آن با ایام دفاع مقدس، این مناسبت را یادآور ایثار، فداکاری و گذشت رزمندگان، جانبازان، آزادگان و همه اقشاری دانست که در هشت سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی کردند و مقطعی نورانی و درخشان از تاریخ ایران اسلامی را رقم زدند.

استاندار فارس گفت: دفاع مقدس گنجینه‌ای است که باید نسل فعلی و آینده با آن آشنا شوند تا تاریخ و هویت خود را بشناسند، چرا که ملت‌ها با هویت تاریخی‌شان زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به هدف این نشست، افزود: پس از تشکیل کارگروه ویژه در دولت چهاردهم، موضوع زندانیان جرایم مالی غیرعمد به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

امیری گفت: زندان برای تنبیه و منتبه شدن است، اما در مواردی که جرم از نوع غیرعمد و ناشی از بدهکاری باشد، خانواده فرد نیز دچار آسیب می‌شود و از این رو رسیدگی به این افراد و تلاش برای حل مشکل آنان تکلیفی الهی و انسانی و مسئولیتی اجتماعی است.

وی با اشاره به تأثیر قطعنامه‌ها و تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی بر افزایش جرایم مالی، ادامه داد: هرگاه مسائل معیشتی تشدید می‌شود، آمار زندانیان نیز بالا می‌رود و این امر مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

استاندار فارس با تقدیر از خیرین استان، افزود: فارس به واسطه حضور خیرین شناخته می‌شود و حتی کسانی که تمکن مالی ندارند نیز در امور خیر مشارکت دارند.

امیری با اشاره به رقم بالای زندانیان جرایم مالی غیرعمد، خواستار پرهیز از ساده‌سازی موضوع و تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور معاون سیاسی، دادستان، مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی شد تا برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای حل این مسئله تدوین شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله صمت، جهاد کشاورزی، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان، اتاق بازرگانی، خانه معدن، فرمانداران، ائمه جمعه و جماعت تأکید کرد و گفت: باید در شورای اداری آینده، رئیس کل دادگستری استان شخصاً نسبت به تبیین موضوع اقدام نمایند.