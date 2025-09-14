نادعلی: سینمای متعهد، ستون همبستگی اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی، رئیس کمیته هنر شورای شهر تهران در جلسه شورا امروز با اشاره به انتشار ویدئوی دیدار اهالی سینما و عوامل فیلم فاخر موسی (ع) با رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز سینما گفت: روز سینما فرصتی است برای تأمل در جایگاهی که هنر هفتم در فرهنگ عمومی و زندگی اجتماعی ما دارد. سینما در ایران، فراتر از یک سرگرمی یا صنعت، همواره عرصهای برای بازتاب حقیقت، اخلاق و هویت ملی بوده است. همین ظرفیت است که سبب شد رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت «امید، اخلاق و دانش» در سینما تأکید کنند؛ سه مؤلفهای که جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: تحولات اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که ملتها تنها با همبستگی و وحدت میتوانند بر دشواریها غلبه کنند. این همبستگی البته صرفاً در میدانهای نظامی یا سیاسی شکل نمیگیرد؛ بستر اصلی آن فرهنگ و هنر است. سینمای فاخر میتواند روایتگر همین تجربههای جمعی باشد: از تلخیها و رنجها تا مقاومت، امید و افقی روشن که پیش رو داریم. همانگونه که در سالهای دفاع مقدس، سینما زبان ایثار ملت شد، امروز نیز میتواند به بازآفرینی هویت و تقویت روحیه ملی کمک کند.
نادعلی افزود: در این میان، نقش مدیریت شهری اهمیت ویژهای دارد. شهرها تنها با خیابانها و ساختمانها تعریف نمیشوند، بلکه هویت فرهنگی آنهاست که به زندگی شهری معنا میبخشد. شهرداریها وظیفه دارند زمینههای حضور هنر را در فضای عمومی فراهم کنند؛ از پردیسها و سالنهای سینمایی گرفته تا جشنوارههای شهری و حمایت از تولید آثار فاخر. شهری که در آن سینما مجال بروز پیدا میکند، شهری سرزندهتر و همبستهتر خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: روز سینما همچنین یادآور مسئولیت ما در پاسداشت مفاخر این عرصه است؛ هنرمندانی که با اخلاق و فروتنی، در کنار هنر خود، ارزشهای انسانی را به نسلها منتقل کردند. پیوند اخلاق و هنر، میراثی است که باید در سیاستگذاری فرهنگی و مدیریت شهری امروز نیز دنبال شود.
وی افزود: سینما اگر در مسیر حقیقت و اخلاق حرکت کند؛ تنها یک رسانه نخواهد بود، بلکه به پلی میان نسلها و ستونی برای استحکام وحدت ملی بدل خواهد شد. روز سینما فرصتی است تا این حقیقت را دوباره مرور کنیم و به وظایفی بیندیشیم که در برابر هنر متعهد و فاخر بر عهده داریم.
