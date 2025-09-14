  1. جامعه
نادعلی: سینمای متعهد، ستون همبستگی اجتماعی است

رئیس کمیته هنر شورای شهر تهران گفت: هنر می تواند ستون وحدت و انسجام اجتماعی باشد و سینمای متعهد نقش کلیدی در این راستا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی، رئیس کمیته هنر شورای شهر تهران در جلسه شورا امروز با اشاره به انتشار ویدئوی دیدار اهالی سینما و عوامل فیلم فاخر موسی (ع) با رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز سینما گفت: روز سینما فرصتی است برای تأمل در جایگاهی که هنر هفتم در فرهنگ عمومی و زندگی اجتماعی ما دارد. سینما در ایران، فراتر از یک سرگرمی یا صنعت، همواره عرصه‌ای برای بازتاب حقیقت، اخلاق و هویت ملی بوده است. همین ظرفیت است که سبب شد رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت «امید، اخلاق و دانش» در سینما تأکید کنند؛ سه مؤلفه‌ای که جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: تحولات اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که ملت‌ها تنها با همبستگی و وحدت می‌توانند بر دشواری‌ها غلبه کنند. این همبستگی البته صرفاً در میدان‌های نظامی یا سیاسی شکل نمی‌گیرد؛ بستر اصلی آن فرهنگ و هنر است. سینمای فاخر می‌تواند روایتگر همین تجربه‌های جمعی باشد: از تلخی‌ها و رنج‌ها تا مقاومت، امید و افقی روشن که پیش رو داریم. همان‌گونه که در سال‌های دفاع مقدس، سینما زبان ایثار ملت شد، امروز نیز می‌تواند به بازآفرینی هویت و تقویت روحیه ملی کمک کند.

نادعلی افزود: در این میان، نقش مدیریت شهری اهمیت ویژه‌ای دارد. شهرها تنها با خیابان‌ها و ساختمان‌ها تعریف نمی‌شوند، بلکه هویت فرهنگی آنهاست که به زندگی شهری معنا می‌بخشد. شهرداری‌ها وظیفه دارند زمینه‌های حضور هنر را در فضای عمومی فراهم کنند؛ از پردیس‌ها و سالن‌های سینمایی گرفته تا جشنواره‌های شهری و حمایت از تولید آثار فاخر. شهری که در آن سینما مجال بروز پیدا می‌کند، شهری سرزنده‌تر و همبسته‌تر خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: روز سینما همچنین یادآور مسئولیت ما در پاسداشت مفاخر این عرصه است؛ هنرمندانی که با اخلاق و فروتنی، در کنار هنر خود، ارزش‌های انسانی را به نسل‌ها منتقل کردند. پیوند اخلاق و هنر، میراثی است که باید در سیاستگذاری فرهنگی و مدیریت شهری امروز نیز دنبال شود.

وی افزود: سینما اگر در مسیر حقیقت و اخلاق حرکت کند؛ تنها یک رسانه نخواهد بود، بلکه به پلی میان نسل‌ها و ستونی برای استحکام وحدت ملی بدل خواهد شد. روز سینما فرصتی است تا این حقیقت را دوباره مرور کنیم و به وظایفی بیندیشیم که در برابر هنر متعهد و فاخر بر عهده داریم.

